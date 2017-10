Nigeria, Egipto y Túnez podrían sacar billete para Rusia este fin de semana

Túnez, 6 oct (EFE).- Nigeria, Egipto y Túnez podría convertirse este fin de semana en los tres primeros equipos africanos en clasificarse para el Mundial de Rusia 2018, en el que se sabe ya que no estarán equipos ilustres como Camerún, actual campeón de África, o la potente Argelia.

Quienes más posibilidades tiene de asegurarse su sexto mundial son las "Superáguilas Verdes", que dependen exclusivamente de sí mismas y a las que le serviría la victoria este sábado en Uyo frente a la sorprendente Zambia.

Los zambeños, que nunca han disputado una fase final mundialista, aún sueñan con dos heroicas victorias frente a los nigerianos que le darían el primer puesto y el acceso directo en un grupo en el que también estaban Camerún y Argelia.

Los nigerianos, con una escuadra repleta de jugadores bregados en las ligas europeas -especialmente en la Premier League- parten favoritos frente a las "balas de cobre", sin apenas "legión en el extranjero".

Además, llegan plenas de moral tras su contundente victoria por 4-0 semanas atrás frente a la inestable Camerún, que no confirma los signos de recuperación que le llevaron en enero pasado a ganar la Copa de África.

"Debemos acabar con esto el sábado", advirtió días atrás su capitán, el mítico John Obi Mikel.

Los buenos resultados son también la gasolina que alimenta las esperanzas de los zambeños, que llegan a la recta final tras derrotar en dos ocasiones a Argelia, selección que en Brasil 2014 alcanzó los octavos por primera vez en su historia.

Egipto, por su parte, jugará el domingo en Alejandría sabiendo si una victoria frente a la débil selección del Congo le sirve para volver a una fase final del mundial que se les resiste de Italia 1990, pese a ser el equipo más laureado y el dominador del continente durante el presente siglo.

Veinticuatro horas antes, se enfrentan en Kampala Uganda y Ghana con la urgencia de la vitoria en las dos escuadras. Un empate dejaría a "las Grullas" a cuatro puntos de "los faraones" a falta de una jornada y acabaría también con la racha de las "estrellas negras", presentes en las tres últimas citas mundialistas.

"Estamos ante un reto estresante. El más estresante de mi vida", admitió esta semana el técnico Héctor Cúper, que afronta el partido con la ausencia por lesión de tres de sus hombres más importantes: Abdallah El-Said, Hossam Ashour y Mahmoud Abdel-Monem "Kahraba".

El tercer equipo con opciones de clasificación este fin de semana es Túnez, que no disputa una fase final de la copa del Mundo desde Alemania 2006.

"Las águilas de Cartago" deben ganar a domicilio a Guinea y esperar que la RD Congo, con un Cédric Bakambú de dulce tras su triplete en Liga, tropiece en su partido a domicilio con la débil selección Libia.