Pinto: "Vamos a buscar el triunfo pero no podemos volvernos locos"

San José, 6 oct (EFE).- El seleccionador de Honduras, el colombiano Jorge Luis Pinto, dijo hoy que su equipo buscará mañana la victoria como visitante en Costa Rica, pero advirtió a sus jugadores que no deben "volverse locos".

"Sabemos la necesidad que tenemos de ganar. Enfrentaremos a un equipo duro, experimentado. Debemos buscar el triunfo como sea pero no lo haremos locamente, vamos a tener equilibrio, manejar los tiempos del partido y sacar provecho", declaró Pinto en conferencia de prensa.

Pinto, quien dirigió a Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014, dijo que siempre tendrá cariño por la afición costarricense y que espera un ambiente "lindo" para el partido en el Estadio Nacional de San José.

Sobre su regreso a este estadio el seleccionador dijo con una sonrisa que espera "seguir invicto en eliminatorias", al hacer referencia a que con Costa Rica no perdió en el hexagonal final rumbo a Brasil 2014.

"Costa Rica es un equipo experimentado, los conocemos y me conocen. La presión es para todos, pero nosotros tenemos más por la necesidad de ganar", expresó.

Costa Rica clasificará al Mundial con al menos el empate, mientras Honduras necesita la victoria para seguir con esperanzas y jugarse el boleto en la última jornada del próximo martes como local contra México.

Pinto afirmó que es importante que su equipo tenga "equilibrio emocional y futbolístico" para buscar la victoria "sin desesperarnos ni ser demasiado cautelosos".

El entrenador dijo que Honduras planteará un partido para controlar a "dos o tres jugadores claves y muy vivos" de Costa Rica y a partir de eso "sacar provecho de los espacios para atacar".

El partido, que debía disputarse hoy, fue trasladado para este sábado debido a la emergencia que vive Costa Rica tras el paso de la tormenta tropical Nate, que ha dejado miles de damnificados, ocho muertos y graves daños materiales aún no cuantificados.

"Personalmente no estaba de acuerdo con el aplazamiento, pero entiendo la situación que está viviendo Costa Rica y tenemos que compartir como hermanos el sentimiento", declaró el colombiano.

Tras ocho jornadas disputadas de las diez que componen el hexagonal final de la Concacaf, México es líder con 18 puntos y ya clasificado, seguido por Costa Rica (15), Panamá (10), Estados Unidos (9), Honduras (9) y Trinidad y Tobago (3).

El hexagonal da tres boletos directos al Mundial y al cuarto el derecho a jugar una repesca contra un rival asiático.