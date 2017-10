River apuesta por garra y toque para conquistar la Copa Libertadores

Asunción, 6 oct (EFE).- La delantera paraguaya del River Plate, Laura Romero, apostó por la "garra" y el toque de balón del club argentino para llegar lejos en la Copa Libertadores femenina.

El equipo femenino del River Plate se alista para su primera participación en la competición en la que debutarán el sábado en Asunción frente a las ecuatorianas de la Unión Española.

"En River van a ver un equipo muy aguerrido, un equipo luchador que nunca se va a cansar de pelear. Nos caracteriza eso, la garra que tenemos, el nivel de juego de mover la pelota, tocar la pelota, casi no jugamos a los pelotazos, tratamos de tener la pelota por abajo y más sorpresas que las van a ver en los partidos", dijo.

No escondió la ambición del equipo llevar a Argentina un trofeo por el que aseguró se están preparando desde hace mucho tiempo, después de haber conseguido el pasado junio el undécimo título de liga después de siete años.

"Venimos peleando hace bastantes años para que River pueda, por fin, competir en un torneo internacional y por fin llegó este momento de pelear esta Copa Libertadores y confío muchísimo en mis compañeras", dijo la goleadora paraguaya.

Respecto a los rivales más peligrosos de la actual edición, Romero citó a Sportivo Limpeño, el club de la ciudad paraguaya de Limpio, que defiende en casa el título obtenido el pasado año en Montevideo.

"Es el último campeón, las conozco perfectamente porque jugué en el fútbol paraguayo (Olimpia y Sportivo Luqueño), jugué muchos partidos contra ellas y las conozco, es un equipo muy fuerte, muy aguerrido va a ser un rival difícil de batir", acotó.

Romero no descartó un enfrentamiento con las paraguayas pasada la fase de grupos, en la se enfrentarán al paraguayo Deportivo Capiatá, a las venezolanas de Estudiantes de Guárico -subcampeonas de la última edición- y al Unión Española de Ecuador.

"Si nos toca (Sportivo Limpeño) en las finales o las semifinales vamos a dar batalla, va ser un partidazo", puntualizó.