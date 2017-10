Rusia no se puede imaginar un Mundial sin Messi

El viceprimer ministro y presidente de la Unión de Fútbol de Rusia (UFR), Vitali Mutkó, dijo hoy que no se puede imaginar un Mundial sin el argentino Leo Messi.

"No me lo puedo imaginar. Vi el partido de ayer y Messi incluso golpeó el larguero con uno de sus disparos", dijo Mutkó a la prensa local.

Con todo, Mutkó recordó que "ellos aún tienen alguna oportunidad", en alusión a que si la Albiceleste gana en Quito a Ecuador aún podría tener opciones de clasificación directa.

Argentina no pasó ayer del empate sin goles ante Perú (0-0), con lo que ahora es sexta en las eliminatorias mundialistas sudamericanas.

El equipo entrenado por Jorge Sampaoli también podría acabar en quinto lugar, con lo que tendría que jugar una repesca ante Nueva Zelanda.

A los argentinos les favorece que el cuarto y quinto clasificados, Colombia y Perú, se enfrentan en la última jornada en Lima.

La prensa rusa se rasgaba hoy las vestiduras ante la posibilidad de que el astro argentino, que disputó la final del pasado Mundial ante Alemania (0-1), no compitiera en Rusia.

En dicho caso, la principal estrella del torneo sería el portugués Cristiano Ronaldo, cuya selección se juega la clasificación contra Suiza el próximo 10 de octubre en Lisboa.