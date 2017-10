1-1. Una Italia gris no pasa del empate ante Macedonia

Roma, 6 oct (EFE).- La selección italiana no pasó del empate 1-1 este viernes ante la de Macedonia en la fase de clasificación al Mundial de Rusia 2018, en un partido gris que dejó en evidencia las limitaciones del conjunto "azzurro".

Las consecuencias de la contundente derrota sufrida en septiembre contra España (3-0) en el grupo G siguen ssiendo evidentes en una Italia que esta noche se adelantó gracias a Giorgio Chiellini, antes de recibir el empate definitivo de Aleksandar Trajkovski.

El equipo que entrena Gian Piero Ventura todavía sigue sin contar con el pase matemático a la repesca para acceder al Mundial 2018 y acabó el duelo entre una sonora pitada en el Estadio Olímpico Grande Torino tras una actuación decepcionante.

El seleccionado "azzurro" encaraba el encuentro de esta noche con una plantilla plagada de bajas, sin los medios Daniele De Rossi, Marco Verratti, Claudio Marchisio y Lorenzo Pellegrini, y el delantero centro titular, Andrea Belotti.

Así, Ventura apostó por un 3-4-3 con un centro del campo inédito, con Roberto Gagliardini y Marco Parolo en el doble pivote y un tridente ofensivo en el que actuaron Lorenzo Insigne, Ciro Immobile y Simone Verdi.

En el once de Macedonia destacó la presencia del centrocampista del Levante Enis Bardhi, una de las grandes revelaciones de la presente Liga española.

La selección italiana tuvo una gran ocasión a los 7 minutos de juego con Lorenzo Insigne, que falló en un mano a mano con el arquero, pero luego sufrió para crear situaciones peligrosas ante una Macedonia que presionaba con intensidad y que cerraba los espacios.

El ritmo bajo y las pocas oportunidades de gol generaron malestar entre los aficionados, que a los 30 minutos de juego empezaron a protestar por la insuficiente prestación de los "azzurri".

Las dificultades de Italia fueron matizadas en el minuto 40, cuando una gran jugada de Insigne propició el 1-0. Dio a Immobile un perfecto pase al hueco y éste lo prolongó hacia Chiellini, que sólo tuvo que empujarlo a la red para dar ventaja a Italia.

Los hombres de Ventura se fueron al descanso por delante, pero los límites técnicos y atléticos fueron evidentes también en la reanudación, en la que el cuadro transalpino no consiguió tomar el mando el duelo.

La falta de intensidad italiana terminó siendo castigada por los macedonios, que aprovecharon un contragolpe en el minuto 77 para igualar el choque por medio de Trajkovski, que batió al guardameta Gianluigi Buffon con un derechazo cruzado.

En los minutos finales, Italia intentó adelantar sus líneas en busca de la victoria, pero nunca puso realmente en apuros a la defensa macedonia y salió del campo recibiendo una sonora pitada de su afición.

Los "azzurri" todavía necesitan puntuar en el último partido del grupo G, el lunes 9 octubre ante Albania, para sellar el pase a la repesca de noviembre, inevitable para acceder al Mundial de Rusia.

- Ficha del partido:

1. Italia: Buffon; Barzagli (Rugani, m.46), Bonucci, Chiellini; Zappacosta, Parolo, Gagliardini (Gagliardini, m.75), Darmian; Insigne, Verdi (Bernardeschi, m.64), Immobile.

1. Macedonia: Dimitrievski; Ristovski, Musliu, Velkoski (Zajkov, m.75); Radeski, Spirovski, Bardhi, Alioski; Hasani (Trajkovski, m.64), Pandev (Trickovski, m.80), Nestorovski.

Goles: 1-0, min.40: Chiellini; 1-1, m.77: Trajkovski.

Árbitro: Tiago Lopes Martins (POR). Mostró cartulina amarilla al local Marco Parolo (m.69) y a los visitantes Spirovski (m.52), Hasani (m.61).

Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada del grupo G de la fase de clasificación al Mundial de Rusia 2018 disputado en el Estadio Olímpico Grande Torino de Turín (norte de Italia) ante cerca de 22.000 espectadores. EFE