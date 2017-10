Los brasileños realizan una sesión de recuperación tras empate con Bolivia

Sao Paulo, 6 oct (EFE).- El equipo titular de la selección brasileña que empató este jueves con Bolivia por las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018 realizó hoy una ligera sesión de entrenamiento que sirvió para recuperar el desgaste sufrido en los más de 3.600 metros de altitud de La Paz.

Neymar, Philippe Coutinho, Gabriel Jesús y Daniel Alves estiraron durante unos minutos sobre el césped del campo de entrenamiento del club Sao Paulo y después jugaron en un tono más que distendido al conocido como "fútbol-ping pong".

Por su parte, Marquinhos, Miranda, Alex Sandro, Casemiro, Paulinho y Renato Augusto optaron por abandonar el césped tras finalizar los estiramientos y no volvieron a aparecer.

Bajo la atenta mirada del técnico Tite, los reservas se entrenaron con normalidad durante unos 90 minutos y ejecutaron los ejercicios habituales para el partido del próximo martes contra Chile, que cerrará la fase de eliminatorias sudamericanas para la cita mundialista.

En ese grupo destacó la presencia del central Rodrigo Caio, del Sao Paulo, convocado hoy en sustitución de Thiago Silva, quien se lesionó durante el encuentro frente al combinado andino.

Algunos jugadores de las categorías inferiores del conjunto paulista completaron la nómina en el entrenamiento de este viernes.

Con la clasificación ya asegurada, la selección brasileña descansará este sábado y solo volverá a los entrenamientos el domingo y el lunes para enfrentarse un día después a la Roja en el Allianz Parque de Sao Paulo.

Brasil ha bajado de intensidad en su juego desde que consiguió la clasificación matemática para Rusia 2018 en marzo pasado.

En las dos últimas jornadas, la Canarinha no ha pasado de dos empates a domicilio ante Colombia (1-1) y el mencionado frente a Bolivia (0-0).

A falta del partido contra Chile, la pentacampeona del mundo suma 38 puntos, diez más que su inmediato perseguidor, Uruguay, y solo cuenta en su expediente con una derrota, la cosechada en la primera jornada, precisamente ante su próximo rival por 2-0.

Desde entonces, once victorias y cinco empates con un balance de 38 goles a favor y solo 11 en contra que convierten a Brasil en la selección suramericana más goleadora y menos goleada de esta fase.

El enfrentamiento se presenta más trascendental para Chile, en tercer lugar con 26 puntos y que buscará una victoria a domicilio que le garantice su billete para Rusia o, de lo contrario, su clasificación dependerá de otros resultados.