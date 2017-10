Chile convoca de urgencia a Pavez para el partido contra Brasil

Santiago de Chile, 7 oct (EFE).- El seleccionador de Chile, Juan Antonio Pizzi, convocó hoy de urgencia al volante Esteban Pavez, que juega en el Atlético Paranaense brasileño, para reforzar el diezmado centro del campo de la Roja en el duelo del próximo martes ante Brasil en Sao Paulo.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) anunció la convocatoria de Pavez en un comunicado en el que añadió que el futbolista se sumará a la concentración de Chile en Sao Paulo, donde la selección viajará este sábado.

Pavez será una alternativa para Pizzi en el medio del campo, donde la Roja está plagada de bajas. Arturo Vidal se perderá el duelo por sanción, Charles Aránguiz está lesionado y es improbable que esté a punto. Marcelo Díaz, que normalmente completaba el trío en la medular, esta vez no fue llamado por el seleccionador.

Después del triunfo ante Ecuador (2-1) del jueves pasado, Pizzi dejó la puerta abierta a convocar a algún jugador para suplir las bajas. Finalmente se decantó por Pavez, que se encuentra en Brasil y no tendrá que realizar un desplazamiento largo para sumarse a la concentración.

La Roja realizó este sábado el último entrenamiento en Santiago antes de viajar a Sao Paulo, donde continuará la preparación para el decisivo partido del martes, en el que Chile buscará la clasificación para el Mundial de Rusia 2018.

Vidal se entrenó con sus compañeros pero, según la prensa chilena, no viajará a Brasil porque su club, el Bayern Múnich, le ha pedido que regrese a Alemania.

De cara al duelo contra la Canarinha, Pizzi podría incluir en el once titular a Jean Beausejour en el lateral izquierdo, junto a Gary Medel, Gonzalo Jara y Mauricio Isla para completar la zaga.

En el centro del campo es donde hay más interrogantes. Una opción es que repitan titularidad Francisco Silva y Pedro Pablo Hernández y que entre Erick Pulgar en el sitio del sancionado Vidal.

Jorge Valdivia gana enteros para jugar nuevamente como mediapunta con Alexis Sánchez y Eduardo Vargas en punta.