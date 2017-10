Paraguay se vuelca con la Albirroja y llenarán el estadio contra Venezuela

Asunción, 7 oct (EFE).- Paraguay se ha volcado con su selección tras la victoria 1-2 contra Colombia el pasado jueves y llenará el estadio asunceno Defensores del Chaco de cara al trascendental partido del martes contra Venezuela todavía con la posibilidad, aunque depende de otros resultados, de llegar al Mundial de Rusia 2018.

La Albirroja publicó hoy a través de su cuenta en la red social Twitter que apenas quedan a la venta 1.000 localidades restantes a tres días del crucial envite contra una Venezuela descartada para la cita mundialista hace varias jornadas y que apenas se juega el orgullo contra Paraguay.

"#Albirroja ¡Atención: ¡SOLO QUEDAN 1000 ENTRADAS! ¡#Paraguay vs. Venezuela estará con @ElDefensores a pleno! #VamosParaguay", fue el mensaje de la selección paraguaya este sábado.

Pese a que a Paraguay no depende de sí misma para poder optar a alguna de las cuatro plazas de clasificación directa o a la quinta de repesca, contra Nueva Zelanda, los aficionados albirrojos confían en su equipo tras la épica remontada en el descuento el jueves en el estadio Metropolitano de Barranquilla (Colombia).

El ritmo de venta de las aproximadamente 40.000 localidades que alberga el Defensores del Chaco aumentó exponencialmente desde el viernes tras la victoria conseguida gracias a los goles de Óscar 'Tacuara' Cardozo y Antonio Sanabria.

Paraguay es séptima con 24 puntos y solo le vale la victoria contra Venezuela el martes y esperar a los resultados de los partidos Ecuador-Argentina; Perú-Colombia y Brasil-Chile.

Aunque Paraguay es a priori el combinado nacional que menos opciones tiene para llegar a Rusia 2018, la realidad es que quedan tres plazas de acceso directo y una de repesca para seis selecciones, ya que Brasil clasificó hace tiempo y Ecuador, Bolivia y Venezuela ya no tienen opciones.