Chile se entrena por primera vez en Brasil pendiente de Charles Aránguiz

Sao Paulo, 8 oct (EFE).- La selección chilena completó hoy su primer entrenamiento en Sao Paulo para el vital partido contra Brasil del próximo martes con la incógnita del volante Charles Aránguiz, quien es duda por lesión.

El centrocampista, clave en el esquema de Juan Antonio Pizzi, se desgarró el pasado fin de semana con el Bayer Leverkusen y su presencia en el once titular está casi descartada para el que será el último encuentro de las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Rusia 2018.

No obstante, Aránguiz ha viajado a la capital paulista con el resto de la delegación chilena y será testado en las próximas 48 horas para ver si hay alguna posibilidad de que entre en la formación inicial.

Edson Puch, que se reincorporará a la concentración en las próximas horas tras viajar a Iquique por motivos personales, y Esteban Paredes, con gripe, fueron las otras dos ausencias en la práctica de hoy.

El rompecabezas de Pizzi para conformar el centro del campo para el partido del martes se complica todavía más con la baja por sanción de Arturo Vidal y la no presencia en la convocatoria de Marcelo Díaz, un habitual en la Roja pero que esta vez no fue llamado por el seleccionador.

Pizzi se vio obligado a convocar de urgencia en la víspera al volante Esteban Pavez, del Atlético Paranaense brasileño, y hoy ya se ejercitó con sus compañeros en los campos de entrenamiento del Sao Paulo.

Chile, en tercer lugar de la clasificación con 26 puntos, buscará en el Allianz Parque de Sao Paulo una victoria o un empate que le garantice la presencia en Rusia 2018 o por lo menos la repesca ante Nueva Zelanda, selección representante de Oceanía.

Su rival será la selección brasileña, líder y que ya consiguió el billete para la cita rusa en marzo pasado y que además nunca ha perdido como local en una eliminatoria mundialista.

En caso de no poder recuperar a tiempo a Aránguiz, Pizzi sopesa usar al recién llegado Pavez o Erick Pulgar junto con Francisco Silva y Pedro Pablo Hernández y un poco más adelantado Jorge Valdivia con Alexis Sánchez y Eduardo Vargas en punta.

En el entrenamiento de este domingo, Pizzi se mostró pensativo y solo habló con su equipo técnico durante los quince minutos del entrenamiento abiertos a la prensa.

Una de las novedades contra Brasil puede ser Jean Beausejour, quien volverá a su puesto de lateral izquierdo y completará la zaga junto con Gary Medel, Gonzalo Jara y Mauricio Isla.

La única derrota que ha cosechado Brasil en esta fase mundialista fue precisamente en la primera jornada ante Chile por 2-0.