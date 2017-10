El portero Ederson y el central Marquinhos, novedades para recibir a Chile

Sao Paulo, 8 oct (EFE).- El portero Ederson y el defensor Marquinhos se perfilan como novedades en el once titular de Brasil que se prepara para recibir a Chile este martes en el último partido de las eliminatorias del Mundial de Rusia.

El seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bachi 'Tite', apenas permitió la presencia de la prensa en la sede del Palmeiras durante 25 minutos, tiempo suficiente para entrever el once que saldrá a jugar contra los chilenos.

El portero del Manchester City inglés Ederson emerge como debutante entre los palos de la selección Canarinha en sustitución de Alisson, algo que ya había anunciado Tite.

Y el defensa del París Saint Germain Marquinhos debe ocupar la plaza de su compañero en el club francés Thiago Silva, lesionado en el partido pasado ante Bolivia.

Con ello, Brasil debe cerrar las eliminatorias sudamericanas con la siguiente formación: Ederson; Daniel Alves, Miranda, Marquinhos y Alex Sandro. Casemiro y Paulinho deben formar el doble pivote, con Renato Augusto por delante de ellos, mientras que en ataque, Philippe Coutinho y Neymar deben ocupar las bandas y Gabriel Jesús será el hombre más avanzado.

Brasil volverá a entrenarse este lunes antes de medirse el martes en el Allianz Parque de Sao Paulo con Chile.

Brasil acumula dos empates consecutivos en sus visitas a Colombia (1-1) y Bolivia (0-0).

La Canarinha tiene ya asegurada la primera plaza de las eliminatorias con 38 puntos, diez más que su inmediato perseguidor, Uruguay, y solo cuenta en su expediente con una derrota, la sufrida en la primera jornada, precisamente ante Chile, por 2-0.

Desde entonces, once victorias y cinco empates con un balance de 38 goles a favor y solo 11 en contra que convierten a Brasil en la selección sudamericana más goleadora y menos goleada de esta fase.

Por contra, Chile, tercera con 26 puntos, se juega la clasificación para Rusia, algo que logrará si gana su partido. De lo contrario, el alcance de su objetivo dependerá de otros resultados.