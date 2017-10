Portugal-Suiza, final en Lisboa; Francia y Suecia mantienen su pelea

Madrid, 7 oct (EFE).- Portugal y Suiza disputarán una final en Lisboa por el primer puesto del grupo B después de sus victorias ante Andorra (0-2) y Hungría (5-2) en una jornada en la que Francia y Suecia mantienen viva su pelea por el liderato del grupo A el día en el que Holanda prácticamente selló su eliminación definitiva.

Ninguna selección se clasificó de forma matemática en la novena jornada de los grupos A, B y H. Portugal, Suiza, Francia y Suecia pelearán por ser lideres y, con Bélgica ya clasificada, Grecia opta a la repesca en el grupo H después de ganar 1-2 a Chipre.

En Solna, Suecia se dio un festín de goles a costa de Luxemburgo para ganar 8-0 en un partido perfecto en el que Marcus Berg anotó cuatro tantos que impulsaron a su selección hasta asegurarse, por lo menos, la repesca.

El delantero del Al-Ain fue uno de los principales culpables del aplastamiento de su rival, que comenzó a sufrir el "rodillo Berg" con un remate certero desde dentro del área pequeña en el minuto 18. Fue el segundo tanto escandinavo tras el penalti transformado por Granqvist en el minuto 10 y el primero de su colección.

Su siguiente golpe lo dio tras batir en un mano a mano al portero Joubert, dio el tercero con un trallazo desde fuera del área, y el cuarto con un cabezazo tras un centro desde la banda izquierda de Augustinsson. Toivonen, Lustig y de nuevo Granqvist, cerraron la goleada y el equipo de Jan Andersson tendrá opciones de acabar como líder en la última jornada.

De momento, se tendrá que conformar con ser segundo por detrás de Francia y esperar a los resultados de la última jornada. Los hombres de Didier Deschamps se mantienen en el liderato un punto por encima después de sufrir para ganar en Bulgaria. El tanto de Blaise Matuidi, tras una asistencia de Antoine Griezmann cuando el partido acababa de empezar, conservó el liderato para el cuadro galo, que jugará contra Bielorrusia la última jornada.

Por detrás, en la tercera plaza, se mantiene Holanda virtualmente eliminada pese a ganar 1-3 a Bielorrusia en un partido bastante pobre del cuadro de Dick Advocaat. Davy Propper, Arjen Robben y Memphis Depay firmaron una victoria que será estéril. Recibirá en la última jornada a Suecia. Para llegar a la repesca, tendrá que ganar con una diferencia de 12 goles. Tendrá que protagonizar su particular España-Malta.

En el grupo B, los resultados de la jornada depararon una final en Lisboa el próximo martes. La lucha encarnizada que mantienen por el primer puesto Suiza y Portugal sigue intacta tras los resultados que firmaron ambas selecciones.

Suiza goleó 5-2 a Hungría en un partido cómodo en el que un doblete de Zuber y los goles de Leichetiner, Xhaka y Frei, dieron tres puntos a un equipo que lo ha ganado todo en la fase de clasificación y aún no está clasificado.

La culpable de esa situación la tiene Portugal, que sólo tiene tres puntos menos y la diferencia de goles claramente a favor. En esta ocasión, sufrió para doblegar a Andorra (0-2) y tuvo que ser Cristiano quien rescató al equipo de Fernando Santos.

El delantero del Real Madrid inició el choque en el banquillo, una situación que no vivía desde 2004, y, con 0-0 en el marcador, apareció en la segunda parte para abrir el marcador (iguala a Lewandowski con 15 dianas) y asistir en el segundo tanto a su compañero André Silva.

La actuación de Cristiano permitirá a Portugal depender de sí misma para estar en el Mundial de Rusia. Una victoria ante Suiza, le dará la clasificación. Un empate o una derrota, otorgará el billete al cuadro helvético. El martes, la solución.

Y en el grupo H, con Bélgica ya clasificada, el interés estaba puesto en el segundo puesto que se disputaban Bosnia y Grecia. Los primeros se enfrentaron a los belgas y perdieron 3-4 con un tanto al final del jugador del Atlético de Madrid Yanick Carrasco, y los segundos ganaron a Chipre 1-2 con los goles de Konstantinos Mitroglou y Alexandros Tziolis.

Con esos marcadores, Bosnia tiene casi imposible ser una de las mejores ocho segundas de la fase de clasificación y Grecia dio un salto importante para jugar la repesca. Una victoria ante Gibraltar, probablemente le permitirá conseguir ese objetivo.