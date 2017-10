Chile, sin Vidal pero con el apoyo de la grada, se juega el pase al Mundial

La selección chilena se juega este martes en Brasil la clasificación para el Mundial de Rusia 2018 sin su principal baluarte en el centro del campo, Arturo Vidal, sancionado, y a la espera de recuperar al lesionado Charles Aránguiz.

La Roja está obligada en esta última jornada de las eliminatorias suramericanas a sacar un resultado positivo ante la selección brasileña, clasificada desde marzo pasado, que le permita garantizarse el billete para Rusia o al menos la repesca ante Nueva Zelanda, representante de Oceanía.

Para el decisivo encuentro que se disputará en el Allianz Parque de Sao Paulo, el técnico Juan Antonio Pizzi tendrá que recomponer un centro del campo diezmado por las bajas.

Arturo Vidal está suspendido por acumulación de tarjetas, mientras que Charles Aránguiz apura los plazos para recuperarse a tiempo de un desgarro muscular que ya le impidió participar el jueves de la agónica victoria ante Ecuador por 2-1.

El volante viajó a Brasil con el resto de la convocatoria y se someterá a distintas pruebas físicas hasta mañana para ver si está en condiciones de entrar de inicio, algo que ha preocupado a su club, el Bayer Leverkusen, partidario de que no fuerce.

El otro nombre habitual en la medular chilena, el jugador del Celta Marcelo Díaz, no fue convocado por decisión técnica.

Ante este panorama, el seleccionador convocó de urgencia el sábado al centrocampista Esteban Pavez, del Atlético Paranaense brasileño.

Chile afronta esta última jornada de las eliminatorias para el Mundial en tercera posición con 26 puntos, a doce de Brasil, líder destacado de la clasificación.

La única derrota que ha cosechado la pentacampeona del mundo en esta fase fue precisamente ante Chile por 2-0 en la jornada inaugural disputada hace ya dos años.

Por su parte, Brasil ha garantizado que mañana saldrá a ganar en respuesta a la campaña montada en redes sociales por parte de aficionados de ambas selecciones que pidieron favorecer a Chile para así perjudicar las opciones de Argentina.

Para evitar cualquier tipo de sospecha, el técnico Adenor Leonardo Bacchi 'Tite' pondrá sobre el césped a su once gala con el único cambio del portero Ederson, que jugará en lugar de Alisson, y en defensa de Marquinhos, quien sustituirá al lesionado Thiago Silva.

El tridente ofensivo formado por Neymar, Philippe Coutinho y Gabriel Jesús buscará mantener una estadística inverosímil: Brasil nunca ha perdido como local en una eliminatoria mundialista.

No obstante, la Canarinha ha bajado de revoluciones en las dos últimas jornadas con sendos empates ante Colombia (1-1) y Bolivia (0-0).

El combinado brasileño selló su clasificación para Rusia 2018 cuatro jornadas antes de terminar esta fase de eliminatorias tras un desempeño impecable desde que Tite tomó las riendas del equipo.

El técnico encadenó nueve victorias consecutivas desde que asumió el cargo, récord del país en la competición, que, junto con los dos últimos empates, han permitido aupar a Brasil hasta el liderato con 38 puntos, diez más que su inmediato perseguidor, Uruguay.

Además, es la selección más goleadora (38 tantos a favor) y menos goleada (11 en contra), lo que hace todavía más difícil la gesta de Chile para ir al Mundial.

- Posibles alineaciones:

Brasil: Ederson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda, Alex Sandro; Paulinho, Casemiro; Renato Augusto; Philippe Coutinho, Neymar y Gabriel Jesús.

Seleccionador: Adenor Leonardo Bachi 'Tite'

Chile: Claudio Bravo, Mauricio Isla, Gary Medel, Gonzalo Jara, Jean Beausejour; Pedro Pablo Hernández, Francisco Silva, Charles Aránguiz o Felipe Gutiérrez, Jorge Valdivia; Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.

Seleccionador: Juan Antonio Pizzi

Árbitro: el ecuatoriano Roddy Zambrano, auxiliado por sus compatriotas Christian Lescano y Byron Romero.

Estadio: Allianz Parque en la ciudad brasileña de Sao Paulo (sudeste).

Hora: 20.30 hora local (23.30 GMT).