Infantino cree que "sería injusto" que Messi se retirara sin ganar un Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo en una entrevista publicada hoy que "sería injusto" que Leo Messi se retirase sin haber ganado un Mundial y aseveró que el capitán de la Albiceleste "es uno de los actores principales y absolutos del fútbol de hoy", alguien "que hace enamorar".

En una entrevista con el diario La Nación, el italo-suizo afirmó que el delantero del Fútbol Club Barcelona es "extraordinario" y opinó que junto al también astro argentino Diego Armando Maradona ha marcado "una época".

"Los 80 y los 90 fueron de Maradona, estos últimos diez años, de Messi. Por supuesto, Maradona ganó también un Mundial. Sí, Messi todavía tiene que ganar un Mundial", reiteró.

Estas declaraciones se dan apenas un día antes de que el seleccionado argentino afronte en Quito un determinante encuentro ante Ecuador para poder clasificarse para la Copa del Mundo de Rusia de 2018.

A la pregunta de si sería injusto que Messi, de 30 años de edad, se retirara sin haber llegado a ganar un Mundial, Infantino, entre risas, fue tajante.

"Sería injusto. Bueno, se gana Mundiales si se merece. Hay que ver quién lo merece más en el 2018, en el 2022. Y es así, tenemos muchísimos grandes jugadores que no ganaron el Mundial, tenemos muchos jugadores no tan grandes que sí ganaron el Mundial. Eso es la belleza del fútbol", indicó el presidente del mayor organismo del fútbol mundial.

En este sentido, Infantino auguró que "puede ser" que Messi llegue al Mundial de Catar de 2022.

"Cuando lo vemos jugar parece que nadie lo puede tocar. Nunca se rompe, nunca se enferma. Y es tan rápido que, aunque quieran pegarle, no pueden", continuó.

Así y tanto, argumentó que "por supuesto" el rosarino es "uno de los actores principales y absolutos del fútbol de hoy", alguien que a su juicio "hace enamorar", que juega de una manera "absolutamente increíble".

Por otro lado, el italo-suizo se explayó sobre la figura de Maradona.

"La primera vez que vi a Maradona fue por televisión, en el Mundial 82, el que ganó Italia. No fue su mejor Mundial, pero igual me enamoré", indicó.

Recordó además que el 'pelusa' colabora con la FIFA y ha sido "un jugador absolutamente increíble" por lo que hizo en el Nápoles y también con Argentina.

"Ganó títulos solo, casi. Él marcaba la diferencia. Mágico, mágico. Lo que hizo Diego por el fútbol es, para mí, algo que tenemos que respetar todos y que ningún directivo o presidente lograríamos", matizó.

"Él nos hizo enamorar del fútbol; argentinos o no, hinchas del Napoles o no. Da igual: todos estamos enamorados de él", dijo, y recalcó que confía en él porque le adora y es "una de esas leyendas que hizo muchísimo para el fútbol y esto se tiene que respetar"

Para él, destacó, es "un ídolo" y "un amigo".

En cuanto a la función de Maradona en la FIFA, aclaró que es "un embajador" y "un amigo" del organismo.

"Una persona importante en el mundo de la FIFA. Porque la FIFA quiere volver a ser fútbol y si queremos ser fútbol tenemos que incluir a las leyendas", afirmó, y matizó que el exastro "cobra los gastos, pero no tiene un contrato".