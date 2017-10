Los peruanos destacan su fortaleza como equipo y el compromiso de ir al Mundial

Lima, 8 oct (EFE).- La selección de fútbol de Perú completó hoy su segundo día de entrenamientos con miras al partido de este martes contra Colombia, y sus jugadores destacaron la fortaleza como equipo y el compromiso que tienen de clasificarse al Mundial de Rusia 2018.

El portero Pedro Gallese, de gran actuación en el empate a cero del jueves pasado frente a Argentina, remarcó "las ganas" que tienen los seleccionados de lograr que Perú consiga una clasificación mundialista después de más de tres décadas.

"Hoy, en el entrenamiento, hicimos un poco de fútbol y por ahí caminamos algunos minutos, pero todo fue pensando en Colombia. La fortaleza de este equipo es el colectivo que se está demostrando, al igual que las ganas de querer ir al Mundial", señaló.

Tras declararse "tranquilo" en las horas previas al crucial partido, Gallese enfatizó que "cada jugador dio lo suyo en este proceso, se alejó de bastantes cosas y se puso al cien por ciento para todos los entrenamientos".

"Todos caminamos para el mismo lado en este camino muy largo, sabemos que hace tiempo no vamos a una Copa del Mundo y nosotros queremos ir. Para eso se trabaja y ahora estamos a un paso de hacerlo", concluyó.

El media punta André Carrillo, que se perdió el choque con Argentina por suspensión, declaró, por su parte, que el partido contra Colombia será el más importante de su carrera y que todos sus compañeros saben que implica "una responsabilidad muy grande".

"Nos jugamos el partido más importante de nuestras carreras. Es una responsabilidad muy grande para todos nosotros. Pero estamos contentos por el momento, por cómo lo vive el hincha, estamos representando a todo el país", agregó.

El jugador del Watford inglés destacó el empate conseguido ante Argentina, pero remarcó que "no se celebró tanto" porque los jugadores eran conscientes de que no habían "conseguido nada todavía".

"El punto hizo que dependamos de nosotros mismos y que llegáramos a la última fecha para jugar el partido decisivo", dijo.

En las prácticas de fútbol realizadas hoy en la Villa Deportiva Nacional (Videna) no participaron el centrocampista Edison Flores y el defensa Alberto Rodríguez.

Flores hizo trabajos físicos en el gimnasio, aunque se considera que este lunes se reintegrará plenamente a las prácticas, mientras que Rodríguez también permaneció en el gimnasio mientras se recupera de unas molestias musculares.

En los entrenamientos sí participó el centrocampista Paolo Hurtado, quien también estuvo suspendido para el choque con Argentina, pero el viernes había presentado una fatiga muscular.

Mientras los seleccionados entrenaban, cientos de hinchas se reunieron a las afueras de la Videna para organizar un "banderazo" de aliento a la Blaquirroja.

"90 minutos más y nos vamos al Mundial" y "El equipo de todos", decían las banderolas, pancartas y afiches que portaron los hinchas mientras lanzaban cánticos al compás de bombos, tambores y trompetas.

Según lo visto este fin de semana, Perú podrá contar el martes ante Colombia con todos sus jugadores, incluidos el defensa Christian Ramos y los centrocampistas Christian Cueva y Carrillo, suspendidos en el choque ante Argentina.

De esa manera, Gareca podrá utilizar al equipo habitual de las últimas jornadas de las eliminatorias, conformado por Pedro Gallese, Aldo Corzo, Christian Ramos, Alberto Rodríguez, Miguel Trauco, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Christian Cueva, Edison Flores y Paolo Guerrero.

La selección de Perú, quinta con 25 puntos, decidirá si vuelve a una Copa del Mundo después de 35 años ante Colombia, cuarta con 26 enteros.