Rafael Dudamel seguirá al frente de las selecciones de Venezuela hasta 2022

Caracas, 9 oct (EFE).- El entrenador Rafael Dudamel continuará al frente de la selección absoluta y de las juveniles de Venezuela hasta 2022, anunció hoy la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

"Hoy la noticia para el país es que concretamos definitivamente con Rafael Dudamel los aspectos económicos y logísticos para los próximos cuatro años, que son el proceso para Catar 2022", dijo el presidente de la FVF, Laureano González, en un comunicado.

El exportero, de 44 años, ha sido pretendido por otros clubes.

"Se ha especulado mucho, pero era evidente que no íbamos a poder adquirir compromisos si no teníamos cierta certeza con relación a todo el programa de trabajo, que tiene un elevado costo", dijo el presidente de la FVF.

Dudamel combina su trabajo entre la selección de mayores y la sub'20, a la que llevó a disputar la final del último mundial de la categoría ante Inglaterra, y que perdió por 0-1.

Antes, logró clasificar al mundial sub'17, en el cual no pudo superar la primera ronda.

Con todo, su máxima aspiración es clasificarse a un Mundial de selecciones absolutas, y lidera una renovación de la Vinotinto para competir por un cupo en Catar 2022.

En las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Rusia debutó en septiembre de 2016 con derrota por 2-0 ante Colombia en Barranquilla.

A falta de una jornada para el fin de las eliminatorias, acumula 5 derrotas, un triunfo y 5 empates.