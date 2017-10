Victoria con sufrimiento de Colombia y Paraguay, que se mete en octavos

Nueva Delhi, 9 oct (EFE).- Colombia y Paraguay solventaron hoy con victoria sufriendo lo indecible ante dos equipos en teoría tan asequibles como India y Nueva Zelanda, respectivamente, lo que deja sitúa al conjunto guaraní en la segunda ronda del Mundial Sub'17 de la India y a los 'cafeteros' aún con opciones de pasar.

Paraguay se impuso por 4-2 ante Nueva Zelanda, en un partido en el que a los dos minutos ya estaba por delante con tanto de Ala Rodríguez, tal vez algo que lejos de jugar a su favor pudo condicionar la labor de la Albirroja.

Superior sobre el papel y con la confianza de haber ganado un duro partido contra Mali en el estreno, los guaraníes dieron sensación de exceso de confianza y falta de tensión cuando se situaron por delante.

Al exceso de confianza se sumó el de mala suerte y el buen central paraguayo Alexis Duarte, que tuvo una noche para el olvido y marcó dos goles en propia puerta en errores evitables que pusieron por delante a los oceánicos.

A partir de ahí sufrió y mucho, hasta que en el minuto 75, uno después de que Leonardo Sánchez fallara a puerta vacía, la mala suerte se cambió de acera y el portero neocelandés fallaba en una salida que parecía fácil para que Aníbal Vega empatara el encuentro.

Tres minutos después el mismo Vega remataría desde el área pequeña un pase cruzado para poner por delante a los paraguayos.

Nueva Zelanda entonces se vino arriba e hizo a los guaraníes rezar todo lo que saben, especialmente cuando Matthew Conroy cabeceó al travesaño a los 90 minutos.

El fallo fue seguido de una galopada de Blas Armoa por banda derecha que acabó con el extremo plantado ante el arquero neocelandés y un disparo seco que se convirtió en el 4-2 definitivo y el pase de Paraguay a la segunda ronda.

Colombia no hizo un buen partido ante los anfitriones. El equipo de Orlando Restrepo no fue capaz de manejar los tiempos del encuentro en la primera mitad y cuando rondó el área contraria se topó con un buen Deenaj Moirangthem en el arco.

Los indios volvieron a hacer un derroche de entusiasmo e incluso pudieron ponerse por delante por mediación de Rahul Kannoly, con un trallazo que se estrelló contra el palo cuando acababa la primera mitad.

El que sí acertaría sería Juan Peñaloza en la reanudación (m.49) con un zurdazo desde la frontal para el que no hubo respuesta posible del arquero.

Colombia se asentó y se vio sólida por momentos, pero los indios no bajaron los brazos y siguieron intentándolo hasta que a los 82 minutos Jeakson Thounaojam marcó el empate de cabeza a la salida de un córner.

Fue tanta la emoción de los locales por marcar su primer gol en una competición oficial de FIFA, que parecieron no percatarse de que el partido seguía hasta que Peñaloza se quedó solo ante el portero local un minuto después para marcar el segundo con un balón cruzado que acabó con el partido y la ilusión de los indios.

En el otro partido del grupo, Estados Unidos derrotó a Ghana gracias a un postrero tanto de Ayo Akinola (m-75), que deja a los norteamericanos como líderes del grupo A con seis puntos, tres más que Ghana y Colombia.

En partido del grupo B, Mali se deshizo de Turquía con una goleada por 3-0 que deja a los africanos con todas las posibilidades de pasar de fase y a los otomanos obligados a ganar y a esperar al resultado entre el conjunto de Jonas Komla y Nueva Zelanda.

Resultados:

Grupo A

-------

Ghana 0 - EEUU 1

India 1 - Colombia 2

GRUPO B

-------

Turquía 0 - Mali 3

Paraguay 4 - Nueva Zelanda 2

Clasificaciones:

GRUPO A

------- PJ PG PE PP GF GC PTS

. ---------------------------

.1. EEUU 2 2 0 0 4 0 6

.2. Ghana 2 1 0 1 1 1 3

.3. Colombia 2 1 0 1 2 2 3

.4. India 2 0 0 2 1 5 0

GRUPO B

-------- PJ PG PE PP GF GC PTS

. ---------------------------

.1. Paraguay 2 2 0 0 7 4 6

.2. Mali 2 1 0 1 5 3 3

.3. Nueva Zelanda 2 0 1 1 3 5 1

.4. Turquía 2 0 1 1 1 4 1

Jornada del 10 de octubre:

Grupo C: Costa Rica-Guinea; Irán-Alemania.

Grupo D: España-Níger; Corea del Norte-Brasil.