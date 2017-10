Wenger dice que el Barcelona no debería ser invitado a la liga inglesa

El entrenador del Arsenal, el francés Arsène Wenger, afirmó hoy que el Barcelona no debería ser invitado a disputar la liga inglesa si "la política entre España y Cataluña no va bien".

"Espero que el Barcelona continúe jugando en España. (Jugar en Inglaterra) rompería la unidad geográfica y el sentido común", dijo Wenger a la cadena catarí beIN Sports.

"¿Por qué no invitan al Celtic o el Rangers (ambos equipos escoceses) a la Premier League? Ellos ya están en el Reino Unido. Eso tendría mucho más sentido que invitar al Barcelona", afirmó el técnico, según recoge el tabloide británico "Daily Mirror".

Wenger argumentó además que una eventual invitación al equipo catalán a disputar la Premier "significaría un apoyo de Inglaterra hacia Cataluña, y eso no sería visto con buenos ojos internacionalmente".

El presidente de la liga española, Javier Tebas, afirmó el pasado viernes que "por desgracia" ve posible una Liga sin el Barcelona y el Espanyol, al tiempo que subrayó que la competición perdería un valor que "costaría mucho recuperar".