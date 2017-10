Cristiano y Griezmann, al Mundial 2018

Madrid, 10 oct (EFE).- Cristiano Ronaldo, con Portugal, y Antoine Griezmann, con Francia, completaron este martes su clasificación para el Mundial 2018 en la última jornada, que confirmó a Grecia, Suecia y Suiza en la repesca de noviembre, de la que se quedó finalmente fuera Eslovaquia, el peor de los nueve segundos de grupo.

La fase previa europea queda cerrada con nueve selecciones con billete directo al Mundial 2018: España, Bélgica, Inglaterra, Alemania, Islandia, Polonia, Serbia, Portugal y Francia, además de la anfitriona Rusia. Las diez se suman a Brasil, Costa Rica, Egipto, Irán, Japón, México, Nigeria, Corea del Sur y Arabia Saudí, ya clasificadas para la fase final del torneo en otras confederaciones.

Aún habrá cuatro equipos europeos más en Rusia 2018, surgidos de la repesca, en la que competirán Italia, Croacia, Dinamarca, Irlanda del Norte, Irlanda, Suecia, Suiza y Grecia. El sorteo dentro de una semana las dividirá en cuatro eliminatorias directas y decisivas a doble partido a jugar en el próximo mes de noviembre.

A las cuatro ganadoras les esperarán ya clasificadas para Rusia 2018 tanto Francia como Portugal, líderes de grupo y las dos últimas en sellar hasta ahora su pase a la cita intercontinental del próximo año; la primera con un triunfo por 2-1 contra Bielorrusia en París y la segunda con una victoria por 2-0 frente a Suiza en Lisboa.

Francia doblegó a su rival en seis minutos, del 27 al 33, con Griezmann como goleador, primero, y como asistente, luego. Él rompió el partido con el 1-0, con un disparo con la izquierda tras un pase interior de Matuidi, y provocó el 2-0 de Olivier Giroud al robar la pelota, primero, y servir el segundo gol a su compañero, después.

Clasificación ya sentenciada entonces, por su triunfo en París y por la derrota de Suecia en Holanda, para el conjunto galo, que después dudó con el 2-1 de Bielorrusia al borde del descanso de Anton Saraka, que luego rozó el 2-2 dos veces, pero que ya no soltó su billete directo al Mundial 2018.

Portugal también logró el pase en su 'final' en casa contra Suiza, que no había cedido ningún punto hasta su visita de este martes en Lisboa, donde la selección lusa, que necesitaba ganar, asaltó el primer puesto en el momento definitivo, cuando ya no hay margen de reacción. Cristiano Ronaldo estará en el Mundial 2018.

Sin goles en el último choque -termina como el segundo mejor goleador de esta ronda por detrás de Robert Lewandowski, con récord de tantos en una fase de clasificación europea, con 16-, Portugal encarriló la clasificación con una afortunada diana en propia puerta de Johan Djorou, tras un centro de Eliseu y un rebote en el portero, y la culminó con el 2-0 en el minuto 57 de Andre Silva.

Mientras Francia y Portugal obtenían sus billetes para Rusia 2018, este martes aún quedaban por definir tres plazas de repesca. Una la sostuvo Suecia, pese a su derrota válida contra Holanda (2-0) y Arjen Robben, autor de los dos goles; a otra fue relegada Suiza, por la citada derrota en Portugal; y una más la agarró Grecia, vencedora previsible contra Gibraltar, a la que goleó por 4-0.

Ese último resultado apartó a Eslovaquia del grupo de mejores segundos y, por extensión, del Mundial. También frustró a Bosnia Herzegovina, tercera de su sexteto y fuera del torneo que sí disputó en la anterior edición en Brasil. No le bastó con un triunfo 1-2 en Letonia, donde el partido se paró unos minutos por las bengalas.

Grecia también jugará la repesca. La aseguró este martes con su segundo puesto en el grupo H, consolidado con un triunfo por 4-0 contra Gibraltar. Vasilis Torosidis, Kostas Mitroglou (2) y Yannis Gianniotas anotaron los goles de la selección helena, que ahora deberá ganarse el billete en las eliminatorias de noviembre.

Bélgica, con el Mundial ya asegurado desde dos jornadas antes, cerró la fase de clasificación con una goleada frente a Chipre (4-0) con un apellido por encima del resto: Hazard. Eden hizo dos de los tres goles, el primero y el tercero, y su hermano Thorgan marcó uno, el segundo, en la victoria del equipo dirigido por Roberto Martínez, completada con el 4-0 de Romelu Lukaku en el tramo final del choque.

No tenían ya ninguna opción desde antes de jugarse esta jornada ni Luxemburgo ni Bulgaria, enfrentadas este martes con empate en el marcador (1-1); ni Hungría ni Islas Feroe, con triunfo por 1-0 de la selección magiar; ni Letonia ni Andorra, cuyo duelo entre sí lo ganó la primera por 4-0.