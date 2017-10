Gica Popescu se plantea sacarse la licencia PRO de entrenador

Bucarest, 10 oct (EFE).- El excapitán del Barcelona, el rumano Gica Popescu, se está planteando obtener en España una licencia de entrenador profesional para hacerse cargo pronto de un equipo, informa este martes la prensa deportiva rumana.

"Quiero terminar la licencia PRO, ya tengo la licencia B. Veremos, podría aceptar una oferta. Por ahora, quiero tener los documentos en regla", señaló Popescu al diario Gazetta Sporturilor.

El excapitán del conjunto azulgrana, de 50 años, reconoció que su excompañero de equipo y selección, Gica Hagi, le ha aconsejado dar el paso hacia una carrera de entrenador.

"Me ha dicho que me necesita en el fútbol, que es el momento de regresar y que la gente me quiere otra vez en el mundo del fútbol", aseguró Popescu.

El propio Hagi está entrenando al Viitorul de Constanza, el vigente campeón de la liga rumana.

Para sacarse la licencia de entrenador, Popescu planea hacerlo en España, ya que la Federación española se lo permite a sus exjugadores en tan sólo un mes.

"(Pep) Guardiola, Luis Enrique, (Julen) Lopetegui pudieron obtener la Licencia PRO en 30 días. Se las aprobó la UEFA", destacó el exjugador internacional rumano, que ha pasado 20 meses en la cárcel por lavado de dinero y evasión fiscal.