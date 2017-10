Inter y Barcelona apuntan a la cima

Madrid, 10 oct (EFE).- El Movistar Inter y el Barcelona Lassa entrarán en juego desde este miércoles en la Copa de Europa, el primero como actual campeón, los dos como favoritos y los dos con el objetivo de la primera plaza en sus respectivos grupos, más allá de la marca mínima para el pase a la ronda elite: el tercer puesto.

El conjunto madrileño competirá en la fase principal dentro del grupo 2, con sede en Maribor (Eslovenia) y con el Brejze anfitrión, el Braga y el Dina Moscú como adversarios; el club azulgrana lo hará en el 4 en Padua (Italia) frente al Chrudim, el Gyor y el Luparense. Los dos parten en cabeza en los pronósticos de forma indiscutible.

Para la clasificación a la ronda elite, a los dos les basta con ser al menos terceros de grupo, pero no para mantenerse entre los cabezas de serie en el siguiente sorteo. Esa condición sólo la garantiza la primera posición del cuarteto, la meta a la que enfocan sin distracción tanto el Movistar Inter como el Barcelona Lassa.

El equipo madrileño es el rival a batir. Sus cuatro trofeos en la Copa de Europa -es la entidad más laureada en la competición-, su reciente exhibición del pasado curso, el 0-7 con el que arrolló al Sporting de Lisboa en la final, y su coeficiente UEFA, el mejor de todos los participantes, le reafirman en ese sentido como favorito.

El potente equipo entrenado por Jesús Velasco, que ha comenzado la temporada con la Supercopa de España y cuatro triunfos en cinco jornadas de la Liga, viajó este martes a Maribor. Su primer choque será este miércoles frente al Braga. "Es el equipo a batir ahora mismo. Eliminó al Benfica el año pasado y quedó subcampeón de la Liga Portuguesa", explicó Jesús Velasco en la página web del club.

El jueves, su oponente será el Dina Moscú, actual campeón de Rusia, pero ahora en una posición menor en la clasificación. "Hemos tenido suerte, entre comillas, con ellos porque la gran plantilla que ha ganado la Liga rusa la temporada pasada se rompió. Todos los jugadores importantes han salido. Son muy dinámicos, muy fuertes y juegan muy bien al contraataque", valoró el técnico.

El sábado se medirá al Brejze Maribor. "Jugamos con ellos el año pasado (victoria por 4-1 en la ronda elite en la ciudad eslovena). Es la selección eslovena prácticamente, con un buen entrenador. Es un equipo muy conjuntado, que saben que contra nosotros no van a arriesgar absolutamente nada, van a esperar con paciencia nuestro error y después tienen calidad arriba", dijo Velasco.

El Barcelona, mientras, ya está en Padua, escenario tres años después de su vuelta a la competición continental, de la que fue campeón en 2012. Ahí llega subido en el liderato de la Liga española con un pleno de cinco victorias.

"Creo que nos llega en un buen momento. Viajamos para ganar los tres partidos. Sabemos que con esta camiseta tenemos que intentar ganar siempre", declaró el brasileño Ferrao, su máximo goleador, según recoge la página web del club.

"Queremos quedar primeros y, a partir de ahí, esperar un buen sorteo a la siguiente ronda", aseguró Andreu Plaza, su técnico, que ha desplazado quince futbolistas hasta la ciudad italiana. Sólo se ha quedado en Barcelona Sergio Lozano, baja unas seis semanas más por una rotura fibrilar en el recto anterior sufrida en septiembre.

El equipo azulgrana entra en juego este miércoles contra el Gyor húngaro, entrenado por el exjugador del club catalán Javi Rodríguez, campeón de Europa cuatro veces como futbolista y que debuta en el cargo precisamente frente al Barcelona, y proseguirá esta fase del torneo el jueves frente al Chrudim, líder de la Liga checa.

El sábado concluirá la ronda contra el Luparense, el campeón italiano, dirigido por el madrileño David Marín, casi repleto de brasileños en su plantilla y ahora en la quinta posición de la tabla en la Serie A, con un triunfo, un empate, una derrota, 11 goles a favor y 11 en contra en tres jornadas.

"El desafío contra el Barcelona no necesita ninguna palabra, pero si sólo pensamos en este partido nos olvidamos de que tenemos dos más que jugar antes. El objetivo es llegar al encuentro del sábado por la noche por la primera posición con la clasificación asegurada", expresó Stefano Zarattini, presidente del Luparense.

La Copa de Europa, con un récord de participación de 56 clubes y por primera vez con dos representantes de cuatro países (Movistar Inter, actual campeón, y Barcelona Lassa, por España; Dina Moscú y Dynamo, por Rusia; Sporting de Lisboa y Braga, por Portugal; y Pescara y Luparense, por Italia), estrena formato en esta edición.

La fase principal está dividida en ocho grupos y dos rutas: en los cuatro cuartetos de la A, por la que compiten el Movistar Inter y el Barcelona, se clasifican los tres primeros de cada uno de ellos, con lo que sólo queda eliminado el último; en los cuatro de la B, en cambio, sólo los ganadores avanzan a la ronda elite.

Los doce equipos que logren el pase por la primera ruta y los cuatro que lo hagan por la segunda, un total de dieciséis clubes, se repartirán de nuevo en cuatro cuartetos, que se sortearán el próximo 19 de octubre y que se jugarán entre el 21 y el 26 de noviembre. Los cuatro líderes de grupo accederán a la Final a Cuatro.

-- PROGRAMA DEL INTER Y EL BARCELONA EN LA COPA DE EUROPA:

==========================================================

- MOVISTAR INTER (GRUPO 2 CON SEDE EN MARIBOR):

-----------------------------------------------

. Miércoles 11 de octubre:

17.30 horas: Movistar Inter - Braga

20.00 horas: Brezje Maribor - Dina Moscú

. Jueves 12 de octubre:

17.30 horas: Dina Moscú - Movistar Inter

20.00 horas: Brezje Maribor - Braga

. Sábado 14 de octubre:

17.30 horas: Braga - Dina Moscú

20.00 horas: Movistar Inter - Brezje Maribor.

- BARCELONA LASSA (GRUPO 4 CON SEDE EN PADUA):

---------------------------------------------

. Miércoles 11 de octubre:

18.00 horas: Barcelona - Gyor

20.30 horas: Luparense - FK EP Chrudim

. Jueves 12 de octubre:

18.00 horas: FK EP Chrudim - Barcelona

20.30 horas: Luparense - Gyor

3ª jornada (14 de octubre)

18.00 horas: Gyor - FK EP Chrudim

20.30 horas Barcelona - Luparense.