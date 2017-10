Estrada Fernández para el Valencia-Sevilla y Trujillo Suárez para el Betis-Alavés

Xavier Estrada Fernández, del Comité Catalán, ha sido designado para dirigir el encuentro Valencia-Sevilla, uno de los más destacados de la novena jornada de LaLiga Santander.

- Designaciones 9ª jornada de LaLiga Santander:

Betis-Alavés Daniel J. Trujillo Suárez (C. Tinerfeño)

Real Sociedad-Alavés Mario Melero López (C. Andaluz)

Levante-Getafe Ricardo de Burgos Bengoetxea (C. Vasco)

Real Madrid-Eibar Alfonso J. Álvarez Izquierdo (C. Catalán)

Deportivo-Girona Jesús Gil Manzano (C. Extremeño)

Villarreal-Las Palmas David Fernández Borbalán (C. Andaluz)

Celta-Atlético Madrid José Luis Munuera Montero (C. Andaluz)

Barcelona-Málaga Pablo González Fuertes (C. Asturiano)

Leganés-Athletic Antonio M. Mateu Lahoz (C. Valenciano)

Valencia-Sevilla Xavier Estrada Fernández (C. Catalán)

- Designaciones 11ª jornada de LaLiga 1/2/3:

Almería-Reus Gorka Sagués Oscoz (C. Vasco)

Rayo Vallecano-Sporting José A. López Toca (C. C-Manchego)

Huesca-Cádiz Juan L. Pulido Santana (C. Las Palmas)

Leonesa-Albacete Santiago Varón Aceitón (C. Balear)

Sevilla At-Zaragoza Adrián Cordero Vega (C. Cántabro)

Osasuna-Barcelona B Daniel Ocón Arráiz (C. Riojano)

Lorca-Tenerife Oliver de la Fuente Ramos (C. C-Leonés)

Numancia-Granada Aitor Gorostegui Fdez-Ortega (C. Vasco)

Oviedo-Córdoba Álvaro Moreno Aragón (C. Madrileño)

Gimnàstic-Alcorcón Rubén Eiriz Mata (C. Gallego)

Valladolid-Lugo Dámaso Arcediano Monescillo (C.-Manchego)

EFE

jap