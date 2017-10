Inglaterra pasa a segunda ronda y Chile dice adiós

Nueva Delhi, 11 oct (EFE).- Inglaterra logró hoy su pase a la segunda ronda del Mundial Sub'17 de la India al derrotar por 3-2 a México, que tendrá que golear en la última jornada a Chile, ya matemáticamente apeado de la competición tras su derrota por 3-0 ante Irak.

Honduras logró hoy una goleada ante Nueva Caledonia por 5-0 y se jugará sus complicadas opciones de superar la primera fase ante Francia, que cuenta sus partidos por victorias y lidera el grupo E.

Inglaterra demostró de nuevo ser una de las aspirantes a llegar lejos al imponerse a México en un partido que dominó de manera cómoda en el inicio pero en el que terminó pidiendo la hora.

Rhian Brewster abrió el marcador con un magistral disparo de falta a seis minutos para el descanso y apenas comenzada la segunda mitad Philip Foden logró el segundo al empalmar desde la frontal un balón que se fue de manera inapelable al fondo de la red (m.48).

Seis minutos después el árbitro pitó penal por mano de Carlos Robles, que Jadon Sancho ejecutó para hacer subir el 3-0 al marcador.

Pero pese al resultado adverso, México no se rindió y siguió empujando con todo el corazón, todo el que puso Diego Lainez arrebatando una pelota en mitad de la cancha y disparando desesperado desde lejos para, tras rebotar en un defensa, hacer el primer gol mexicano (m.65).

Siete minutos después de nuevo Lainez marcaba el 3-2, esta vez con disparo cruzado en el área, provocando la euforia en el cuadro azteca.

César Huerta, Alexis Gutiérrez y más claramente Roberto de la Rosa, con un cabezazo completamente solo, estuvieron cerca de lograr un empate que hubiera sido justo premio para los mexicanos, pero el marcador ya no se movería.

Chile tenía ante Irak el último tren para superar la primera ronda en este Mundial y lo perdió. Los iraquíes fueron ampliamente superiores a la Roja, y ya a los 6 minutos dominaba con un tanto de Mohammed Dawood al aprovechar una jugada embarullada dentro del área.

A los 67 minutos el mismo Dawood marcó de falta desde la frontal para poner el 2-0 y a los 81 minutos Diego Valencia marcaba en propia puerta el tercero para los iraquíes, que aún tendrían tiempo para fallar un penal.

Honduras cumplió con el trámite ante Nueva Caledonia, el equipo más flojo del torneo, con una goleada por 5-0 con tantos de Carlos Mejía (m.25 y 42), Joshua Canales (m.27) y Patrick Palacios (m.51 y 88).

Las posibilidades de los catrachos de superar la primera ronda pasan ahora por una goleada sobre Francia, algo que habida cuenta de lo visto parece muy lejos de la realidad.

Francia no está matemáticamente clasificada pero hoy derrotó a Japón por 2-1, en un partido en el que se mostró superior a los nipones y volvió a dejar una buena imagen.

El joven delantero del Olimpique de Lyon Amine Gouiri, artillero del último Europeo, sumó dos nuevos tantos y comienza a perfilarse como uno de los nombres propios del campeonato.

Resultados:

GRUPO E

-------

Francia 2 - Japón 1

Honduras, 5 - Nueva Caledonia 0

GRUPO F

-------

Inglaterra 3 - México 2

Iraq 3 - Chile 0

Clasificaciones:

GRUPO E

-------- PJ PG PE PP GF GC PTS

. ---------------------------

.1. Francia 2 2 0 0 9 2 6

.2. Japón 2 1 0 1 7 3 3

.3. Honduras 2 1 0 1 6 6 3

.4. Nueva Caledonia 2 0 0 2 1 12 0

GRUPO F

------- PJ PG PE PP GF GC PTS

. ---------------------------

.1. Inglaterra 2 2 0 0 7 2 6

.2. Irak 2 1 1 0 4 1 4

.3. México 2 0 1 1 3 4 1

.4. Chile 2 0 0 2 0 7 0

Jornada del 12 de octubre:

Grupo A: Ghana-India; EEUU-Colombia

Grupo B: Mali-Nueva Zelanda; Turquía-Paraguay.EFE

