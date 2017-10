La Libertadores se reanudará el jueves en Asunción tras una intoxicación alimentaria

Asunción, 11 oct (EFE).- La Copa Libertadores femenina se reanudará este jueves después de tres días de suspensión por la intoxicación alimentaria de futbolistas de los diferentes equipos que deberían haber disputado los partidos programados para lunes, martes y miércoles, según informó hoy la Conmebol.

"El torneo había sido aplazado por 72 horas debido al diagnóstico sobre una posible intoxicación alimentaria de atletas de algunos clubes participantes, según señala el informe remitido por el Comité Organizador Local a la Comisión Médica de la Conmebol", indicó en un comunicado el máximo ente del fútbol sudamericano.

De esta manera, la tercera jornada del torneo, que debería haberse jugado el pasado lunes, pasará al jueves con los partidos del Grupo C entre las colombianas de Independiente de Santa Fe y el Deportivo Itá paraguayo, y las vigentes campeonas del Sportivo Limpeño y el Corinthians brasileño.

Estos partidos se jugarán en el estadio de La Arboleda, del Rubio Ñu de primera división paraguaya.

También se disputarán el jueves los partidos de la cuarta jornada, que se tendrían que haber jugado el martes, correspondientes a la segunda fecha del Grupo A, entre Estudiantes de Guárico venezolano y Deportivo Capiatá de Paraguay, y Unión Española ecuatoriano y las argentinas del River Plate.

La fase de grupos, que debería concluir este domingo para conocer a los cuatro semifinalistas -primero del Grupo A contra primero del B y primero del C contra mejor segundo- tendrá que esperar a su término el próximo martes.

La fase de semifinales también se retrasará un día y se jugará ahora el jueves 19 de octubre, mientras que la final y el partido por el tercer puesto no sufrieron modificaciones y se jugarán ambos el sábado 21 de octubre.