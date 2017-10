Stoichkov rechaza pedir perdón a Sáenz de Santamaría

El exfutbolista búlgaro Hristo Stoichkov se mostró hoy indiferente a la decisión de Sofía de retirarle el título de cónsul honorario en Cataluña y Aragón, y reiteró su rechazo a pedir disculpas a la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría.

"No me preocupa para nada que Bulgaria se ponga detrás de (el Gobierno de) España y amoneste a Hristo Stoichkov con tarjeta roja", dijo el exbarcelonista a la emisora búlgara Nova TV.

Reaccionó así al anuncio de ayer del Ministerio de Exteriores de Bulgaria de que se había iniciado el proceso para cesarle del cargo diplomático que ostenta desde hace más de seis años.

"El Reino de España es un socio estratégico y amigo de Bulgaria, mantenemos excelentes relaciones bilaterales a todos los niveles y una cooperación intensa en todas las áreas de interés mutuo", destacó el citado ministerio en un comunicado.

La nota señala que "el futuro cumplimiento eficaz de las funciones de cónsul honorario por parte de señor Stoichkov se dificulta al complicarse su comunicación con las autoridades oficiales del Reino de España después de sus recientes apariciones públicas".

Aunque no de forma directa, es evidente que el texto alude a las declaraciones la semana pasada del exjugador del Barcelona sobre Sáenz de Santamaría, a quien calificó de "franquista".

Desde la TV búlgara, Stoichkov se dirigió hoy a la vicepresidenta y reiteró su rechazo a pedirle disculpas.

"Los españoles hacen lo que quieren y ésta me habla de que se querellará contra mí. ¿Dónde y por qué me querellarás, señora? ¿(Denunciarás) que hubo sangre? ¿Que hubo violencia y la gente ha visto de qué se trata? ¿Quién eres tú y tu Gobierno? ", preguntó el exestrella azulgrana, conocido por su acalorado temperamento.

"¿Cómo disculparme? ¿De qué?", añadió.

La semana pasada "el daga" -como es apodado el exdelantero en su país por su fuerte temperamento-, pidió disculpas a Santamaría "pero solo por su hijo", después de haber calificado a la vicepresidente, a su abuelo, su padre y a su hijo menor de edad como "franquistas".