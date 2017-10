Mata muestra en Manchester los rostros del proyecto solidario ´Common Goal´

Londres, 12 oct (EFE).- El jugador español del Manchester United Juan Mata inauguró este jueves en el Museo Nacional del Fútbol de Manchester una exposición con las fotografías que le inspiraron para implicarse en el proyecto solidario 'Common Goal', un fondo colectivo que utiliza el fútbol como herramienta de cambio.

Mata, de 29 años, tomó las instantáneas en un viaje a Bombay (India), donde conoció el proyecto, coordinado por Streetfootballworld.

Hasta el momento, además del propio Mata, los alemanes Mats Hummels (Bayern Múnich), Serge Gnabry (Hoffenheim) y Dennis Aogo (Stuttgart), las jugadoras estadounidenses Alex Morgan (Orlando Pride) y Megan Rapinoe (Seattle Reign) y el italiano Giorgio Chiellini (Juventus de Turín) se han unido al proyecto de Streetfootballworld, que está en el proceso de reclutar a otros futbolistas que formarán el "11 inicial", el equipo que liderará el movimiento comprometiéndose a donar el 1 por ciento de su salario al fondo de Common Goal.

El último gran nombre en integrarse al proyecto, este mismo jueves, es el australiano Alex Brosque, capitán del Sidney FC y primer jugador de Oceanía en sumarse a 'Common Goal'.

"Creo en el poder único del fútbol para cambiar el mundo: el cambio es posible y el cambio es real. Porque lo he visto en la India, lo he palpado y lo he entendido. Lo he sentido en las calles, en las plazas y en los campos. En mitad de la tormenta y bajo un sol abrasador. Lo he visto en sus ojos y, sobre todo, en las sonrisas de los chicos", aseguró el internacional español.

El Museo Nacional del Fútbol de Manchester acogerá una exposición con una selección de 22 fotos que Mata y Evelina Kamph hicieron charlando y conviviendo con los jóvenes y niños que a diario se forman en el proyecto.

Allí, en Bombay, el fútbol les ayuda a interiorizar valores como el esfuerzo y el trabajo en equipo que luego trasladan a la vida real.

Juan lanzó el pasado agosto el proyecto 'Common Goal', una iniciativa en la que los jugadores se comprometen a donar el 1 por ciento de sus salarios a un fondo colectivo que apoyará organizaciones de fútbol para el desarrollo en todo el mundo.

El burgalés se involucró en el proyecto después de conocer de primera mano el trabajo que estas asociaciones hacen en Bombay, donde se desarrolla uno de los 120 proyectos en todo el mundo amparados por Streetfootballworld.

La inauguración contó, además, con unos invitados de excepción: 14 chicos de la Fundación OSCAR. Esta fundación, con sede en Bombay, ha logrado que un nutrido grupo de jóvenes viaje a Manchester para acudir al estreno de la muestra.

"Esta exposición que ahora inauguramos es una manera diferente de mostrar el impacto real que tiene el fútbol en personas de todo el mundo. Se trata de un reflejo de nuestra experiencia en el corazón de Mumbai, donde fuimos con Streetfootballworld, dentro del proyecto Common Goal", expresó Mata.

"Allí vivimos de primera mano el increíble trabajo que Ashok y la Fundación OSCAR están haciendo en los barrios bajos de la ciudad más grande de la India. Estos chicos son la prueba real del trabajo que Streetfootballworld hace en todo el mundo", subrayó.

"Common Goal va más allá de marcas individuales y egos para conseguir un impacto de mayor repercusión. Al comprometernos a donar el 1%, creamos una conexión intrínseca y duradera entre el fútbol como industria y el fútbol como herramienta para generar desarrollo social sostenible en estos proyectos", prosiguió Mata.

Los chicos presentes en la gira organizada por OSCAR tienen unas edades que van desde los 11 a los 14 años. En el proyecto participan 14 jóvenes, además del entrenador, Maruti Chauhan (21 años), y del fundador, Ashok Rathod. Todos los niños vienen de hogares muy pobres: la mayoría de sus padres no han podido recibir una educación normal y son los primeros miembros de sus familias que tienen la oportunidad de viajar al extranjero.

Los niños participan en el programa OSCAR y fueron seleccionados para esta gira en enero. Estarán 15 días en el Reino Unido, en un 'tour' futbolístico, educativo y cultural. Aprendieron inglés gracias a las clases que les dio un voluntario en Bombay durante tres meses.

La exposición fotográfica de Mata podrá visitarse en el Museo Nacional del Fútbol, ubicado en el centro de Manchester, durante las cuatro próximas semanas. Además, los visitantes podrán pujar por las 22 fotos de la muestra, y todos los fondos recaudados irán íntegramente al proyecto.

Aunque Common Goal es una iniciativa que comienza involucrando a los jugadores de fútbol, su visión a largo plazo es conseguir que el 1 por ciento de las ganancias generadas por esta industria se destinen a organizaciones que utilizan el fútbol para potenciar el desarrollo social en sus comunidades. Esa cantidad rondaría actualmente los 30.000 millones de dólares anuales.