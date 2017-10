Oblak contra Messi

Madrid, 12 oct (EFE).- El Atlético de Madrid-Barcelona del próximo sábado propondrá once duelos individuales dentro del funcionamiento colectivo de cada equipo, pero uno sobresale a priori: el que enfrentará al argentino Lionel Messi con el esloveno Jan Oblak, el mejor goleador contra uno de los mejores porteros.

Un duelo enorme que dimensiona aún más un partido gigantesco en el estadio Wanda Metropolitano, donde el atacante azulgrana se presenta con once goles en la siete primeras jornadas y donde el guardameta rojiblanco le espera con cuatro tantos en contra en este curso, con el añadido de haber parado ya dos penaltis a sus rivales.

El Atlético ha sufrido una y otra vez en los últimos tiempos los goles de Messi -27 en 34 encuentros entre todas las competiciones- contra el conjunto madrileño, cinco de ellos con el guardameta esloveno enfrente, aunque sólo uno en los tres enfrentamientos más recientes entre ambos equipos y jugadores.

Oblak y Messi se han cruzado ya en nueve partidos. En cinco marcó el delantero argentino; en cuatro no superó al cancerbero del Atlético, incluido uno en el que, además, no recibió ningún tanto del Barça, en el 2-0 de los cuartos de final de la Liga de Campeones del 13 de abril de 2016. Su único triunfo contra ese adversario.

Su primer duelo data del 21 de enero de 2015. Entonces, con el arquero esloveno como suplente en la Liga y la Liga de Campeones y titular en la Copa del Rey, le paró un penalti a Messi en el Camp Nou, en el choque de ida de los cuartos de final de este último torneo, pero el rechace lo aprovechó el delantero para ganar 1-0.

Después, el Atlético y Oblak perdieron en la vuelta por 2-3, sin gol de Messi, definitivo en el siguiente enfrentamiento, el 0-1 con el que el Barcelona venció en la Liga, el 17 de mayo de 2015 en el Calderón; en el siguiente, un 1-2 en el mismo escenario; y en el siguiente, un 2-1 en el Camp Nou, los tres dentro de la Liga.

Sin goles de Messi a Oblak en los dos partidos de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la temporada 2015-16, uno con triunfo azulgrana en el Camp Nou (2-1) y otro con victoria y clasificación del Atlético en el Vicente Calderón (2-0), y en el choque de la primera vuelta de la Liga de la pasada campaña (1-1), el argentino fue de nuevo decisivo con el 1-2 del 26 de febrero.

- LOS NÚMEROS DE OBLAK Y MESSI EN ESTA TEMPORADA DE LA LIGA:

------------------------------------------------------------

OBLAK MESSI

----- -----

Minutos: 630 Minutos: 630

Partidos: 7 Partidos: 7

Partidos titular: 7 Partidos titular: 7

Partidos completos: 7 Partidos completos: 7

Goles en contra: 4 Goles: 11

Paradas: 20 Asistencias: 2

Penaltis en contra: 2 Goles de penalti: 1

Penaltis parados: 2 Regates con éxito: 42.