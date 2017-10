Paraguay y Colombia pasan a la segunda ronda e India se despide del torneo

Paraguay cerró hoy su pase a la segunda fase del Mundial Sub'17 de fútbol tras derrotar por 1-3 a Turquía, en una jornada en que Colombia consiguió clasificarse tras una crucial victoria por 1-3 ante Estados Unidos.

Ghana vapuleó a India 4-0 y Mali obtuvo el billete para la segunda ronda al dominar 3-1 a Nueva Zelanda.

Paraguay, que ya tenía la clasificación asegurada tras su precedente victoria contra Nueva Zelanda, empezó atacando fuerte con un penalti fallido tan solo cuarenta segundos después del inicio del partido, tras el cual ambos equipos se disputaron la pelota sin conseguir anotar a pesar de las múltiples oportunidades.

El central paraguayo Giovanni Bogado abrió el marcador con un impecable disparo de falta a cuatro minutos de la segunda parte, seguido minutos después de un remate desde dentro del área de Fernando Cardozo que acabó en el fondo de la portería.

Aunque el equipo turco supo aguantar la presión, desaprovechó varias oportunidades de gol y no consiguió ganar terreno a la Albirroja, que sentenció el partido al subir el 0-3 al marcador con un tanto de Antonio Galeano (m.61).

Kerem Kesgin anotó, tras escapar en solitario a la defensa paraguaya, el primer y único tanto de Turquía en el minuto 3 del descuento.

Colombia consiguió imponerse a Estados Unidos tras una reñidísima primera parte que acabó en empate a uno.

Los Cafeteros estrenaron el marcador en el minuto 3 con un potente derechazo de Juan Vial desde dentro del área de Juan Vidal, pero el estadounidense George Acosta logró igualar el resultado en el minuto 24 gracias al oportuno pase de Andrew Carleton, que supo aprovechar un error de la defensa colombiana.

Estados Unidos mantuvo en la primera parte un reñido pulso con el equipo sudamericano, cuyo estilo ofensivo solo se vio recompensado cuando Juan Penaloza logró encajar un magistral disparo de falta en el minuto 67.

El colombiano Deiber Caicedo logró el 1-3 a penas tres minutos antes del final de la segunda parte, un marcador que los estadounidenses ya no consiguieron mover.

En el otro partido del grupo, Ghana vapuleó a India gracias a los dos tantos de Eric Ayiah (m.43 y m.52), Richard Danston (m.86) y Emmanuel Toku (m.87), lo que provocó la clasificación de los africanos.

Mali aseguró su presencia en la segunda fase con una cómoda victoria por 3-1 ante Nueva Zelanda, con tantos de Salam Jiddou (m. 18), Djemoussa Traore (m. 50) y Lassana Ndiaye (m. 82).

Los neocenlandeses no consiguieron darle la vuelta al marcador a pesar del gol de Charles Spragg (72'), sorprendiendo a un Mali que necesitaba tan solo un punto para clasificarse pero que no tardó en hacer avanzar el contador.

Resultados:

GRUPO A

-------

Ghana 4 - India 0

EEUU 1 - Colombia 3

GRUPO B

-------

Mali 3 - Nueva Zelanda 1

Turquía 1 - Paraguay 3



Clasificaciones:

GRUPO A

-------- PJ PG PE PP GF GC PTS

. ---------------------------

.1. Ghana 3 2 0 1 5 1 6

.2. Colombia 3 2 0 1 5 3 6

.3. Estados Unidos 3 2 0 1 5 3 6

.4. India 3 0 0 3 1 9 0

GRUPO B

------- PJ PG PE PP GF GC PTS

. ---------------------------

.1. Paraguay 3 3 0 0 10 5 9

.2. Mali 3 2 0 1 8 4 6

.3. Nueva Zelanda 3 0 1 2 4 8 1

.4. Turquía 3 0 1 2 2 2 1

Jornada del 13 de octubre:

Grupo C: Costa Rica-Irán; Guinea-Alemania

Grupo D: Níger-Brasil; España-Corea del Norte.