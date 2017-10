Wenger no descarta la venta de Alexis y Özil en enero

El francés Arsene Wenger, entrenador del Arsenal, ha admitido este jueves que "es posible" que Alexis Sánchez y Mesut Özil, dos de los puntales del equipo londinense, dejen el club el próximo mes de enero.

Alexis y Özil terminan contrato en junio de 2018, pero, pese a los intentos y a las repetidas ofertas de renovación del Arsenal, todavía no han firmado la ampliación. Sin embargo, Wenger se mantiene optimista y confía en que los dos jugadores continúen siendo 'Gunners'.

"En la situación en la que estamos, hemos estudiado todas las soluciones. Es posible", respondió el veterano entrenador francés al ser preguntado sobre si el chileno y el alemán podrían abandonar la entidad durante el mercado de traspasos invernal.

Özil, en el norte de Londres desde septiembre de 2013 -llegó procedente del Real Madrid por 42,5 millones de libras (50 millones de euros)-, está en el radar del Manchester United y del Fernerbahce turco.

Sin embargo, su agente, Erkut Sogut, aseguró esta misma semana que su representado quiere jugar en la Premier League "durante dos o tres años más" y que la negociación con el Arsenal "va por el buen camino".

"Por lo que sé, quiere quedarse (en Inglaterra). Siempre he dicho que el hecho de no haber llegado a un acuerdo el año pasado no significa que se vaya a ir. Pero en este momento no estamos cerca de anunciar nada", comentó hoy Wenger.

El caso de Alexis, de 28 años, es similar al de Özil, y también podría abandonar el club en junio gratis si no firma una ampliación. El internacional chileno, que fichó por el Arsenal en julio de 2014 procedente del Barcelona, ya estuvo cerca a dejar el club el último día de traspasos del pasado mercado veraniego.

"Los dos futbolistas están contentos aquí y creo que podemos darle la vuelta a la situación", señaló Wenger, que dijo que hablaría con Alexis a su vuelta a Londres tras la dolorosa derrota ante Brasil (3-0), que dejó a 'La Roja' fuera del Mundial de Rusia 2018.

"Tendré que hablar con él. Estoy más preocupado por lo que vi en el partido (Brasil-Chile) y lo difícil que fue. Fue un encuentro muy físico. Tendré que ver cómo está mentalmente cuando regrese mañana (viernes)", subrayó el técnico francés.