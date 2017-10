El Atlético entrega un donativo de 50.000 euros para los afectados por los sismos en México

Madrid, 13 oct (EFE).- El consejero delegado del Atlético de Madrid Miguel Ángel Gil, entregó este viernes en San Luis Potosí (México) el donativo de 50.000 euros a la organización humanitaria 'Save the children' para la ayuda a los afectados por los terremotos que sufrió México el pasado mes de septiembre.

La entrega del donativo se produjo este viernes con la presencia del gobernador del estado de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, y el consejero delegado del Atlético San Luis Potosí, Jacobo Payán, el equipo del que es accionisat el conjunto madrileño.

México vivió este septiembre tres días de sismos el 7, 19 y 23 de ese mes, que causaron 421 muertos en conjunto entre la Ciudad de México y los estados de Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, en el centro y sur del país.

El pasado 23 de septiembre, en los prolegómenos al partido entre el Atlético y el Sevilla en el estadio Wanda Metropolitano en Madrid, se colgó una bandera mexicana de la grada y se presentó una campaña de recogida de donativos de 'Save The Children' y la Fundación Atlético de Madrid.

A esta iniciativa, que recoge donativos a través de la página web de Save The Children, y al minuto de silencio en memoria de las víctimas en ese partido, el club rojiblanco añadió la donación de estos 50.000 euros que han sido entregados este viernes.