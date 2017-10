Berizzo se descarta como seleccionador de Chile y no entra en las especulaciones

Sevilla (España), 13 oct (EFE).- El argentino Eduardo Berizzo, entrenador del Sevilla de la Liga española, aseguró que va a cumplir el contrato que tiene con el club andaluz y que "no quiere formar parte de una especulación" como respuesta a las informaciones que le señalan como futuro seleccionador de Chile.

"No soy un hombre de un doble discurso. Voy a cumplir el contrato que tengo con el Sevilla. No quiero formar parte de una especulación", dijo Berizzo en una comparecencia de prensa previa al encuentro que el Sevilla jugará mañana en Bilbao ante el Athletic Club dentro del campeonato español .

El "Totto" Berizzo lamentó la eliminación de Chile del Mundial de Rusia 2018 por su amigo Juan Antonio Pizzi, que renunció como técnico del combinado chileno por el resultado, y reflexionó sobre las eliminatorias de clasificación mundialistas.

En su opinión, "son fechas de mucho desgaste en lo emocional para los internacionales" y "para los argentinos sobre todo", que "ahora se podrán desquitar", después de asegurar su participación en el campeonato del mundo, competición que calificó como "un gran estimulador".

Cuestionado por los apuros de la albiceleste para lograr el billete, Berizzo comentó que ya tiene bastante con su equipo "para pensar en los problemas" de los de Jorge Sampaoli y destacó el papel desempeñado por el barcelonista Lionel Messi. "Siempre es bueno para Argentina y sus números quedarán para la historia", afirmó.