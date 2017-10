El campeón brasileño, Palmeiras, destituye al entrenador Cuca

Río de Janeiro, 13 oct (EFE).- El Palmeiras, campeón de la Liga brasileña, anunció hoy la destitución del entrenador Alexi Stival 'Cuca', un día después de empatar a dos en casa con el Bahía, resultado que prácticamente deja sin opciones al equipo para revalidar el título.

"Cuca no es más el entrenador del Palmeiras. Quedó decidido de común acuerdo el fin de este ciclo del profesional", informó el club de Sao Paulo en un comunicado en el que agradeció al técnico "los servicios prestados" y le deseó suerte.

La destitución de Cuca, de 54 años, llegó después del empate con el Bahía, que lucha para escapar de la zona de descenso, en un partido en el que los visitantes lograron igualar los dos goles de ventaja logrados por los paulistas en la primera mitad.

Con el empate, el Palmeiras cayó a la quinta posición, con 44 puntos en 27 jornadas, a 14 del líder y rival de ciudad Corinthians.

Cuca había regresado al banquillo palmeirense en mayo.

Tras ganar el Campeonato Brasileño en 2016, poniendo fin a 22 años de sequía, Cuca dejó el equipo, pero los resultados irregulares de su sucesor, Eduardo Baptista, motivaron a la directiva del club a contratarlo nuevamente.

Pese a contar con uno de los mayores presupuestos de Brasil y a priori con una de las mejores plantillas, reforzada este año con la llegada del los internacionales Felipe Melo (Brasil), Alejandro Guerra (Venezuela) y Miguel Borja (Colombia), Cuca no logró repetir el buen fútbol ni los resultados del año pasado.

El Palmeiras quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores, gran objetivo esta temporada, ante el Barcelona ecuatoriano en una tanda de penaltis, mientras que en la Copa do Brasil cayó en cuartos ante el Cruzeiro, flamante campeón.

En el Campeonato Brasileño, el 'Verdao' se mostró muy irregular desde el comienzo, incapaz de seguir el ritmo impuesto por el Corinthians.

El ayudante de Cuca, Alberto Valentim, conducirá al equipo este domingo en Goiania contra el Atlético Goianiense, colista del Campeonato Brasileño.