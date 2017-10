Guardiola: "Agüero no está al 100% pero se ha recuperado bien"

Londres, 13 oct (EFE).- Pep Guardiola, técnico del Manchester City, dio hoy pistas sobre el estado de salud del argentino Sergio Agüero, quien sufrió un accidente de tráfico el pasado agosto en el que se rompió una costilla -"no está todavía al cien por cien"-, y aseguró que podría tener unos minutos en el partido de este fin de semana contra el Stoke.

El pasado 28 de septiembre, el 'Kun' sufrió un accidente de tráfico en el taxi que le transportaba al aeropuerto de Amsterdam tras haber asistido a un concierto del cantante colombiano de reggaetón Maluma.

Agüero, de 29 años, se rompió una costilla y se perdió, además del partido de ese fin de semana en Londres contra el Chelsea (0-1), los compromisos de la selección argentina ante Perú y Ecuador. Después de varios días de reposo, el jugador regresó este último martes a los entrenamientos con su equipo.

"Entrenó con el grupo después de lo que sucedió y lo hizo bastante bien. Espero que pueda volver lo antes posible, quizá el sábado (contra el Stoke). Todavía nos queda una sesión de entrenamiento y ahí veremos", explicó este viernes Guardiola en la rueda de prensa previa al duelo con los 'Potters'.

El 'Kun' "no está todavía al cien por cien, pero se ha recuperado muy bien. Nos explicó a todos lo que sucedió y menos mal que no fue tan peligroso como pudo haber sido. Ahora todo está bien y estamos felices", comentó el entrenador catalán.

El Manchester City, líder de la Premier League, con 19 puntos, los mismos que sus vecinos del United, pero con mejor diferencia de goles, reciben el sábado, en la jornada número 8 de liga, en el Etihad Stadium al Stoke City (14:00 GMT).

"Contra el Stoke será un partido muy duro. Es un equipo muy bien organizado defensivamente, con calidad arriba y un gran guardameta", dijo Pep, nombrado hoy mejor entrenador del pasado mes de septiembre en la Premier League.

"Lo del entrenador del mes está muy bien, pero los partidos los ganan los jugadores", subrayó el entrenador español.