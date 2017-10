Juventus-Lazio, Roma-Nápoles e Inter-Milan, jornada de clásicos en Italia

El Juventus-Lazio, el Roma-Nápoles y el derbi Inter-Milan son los duelos más destacados de una octava jornada de la Serie A italiana (Primera División) que podría revolucionar los equilibrios en la zona noble de la clasificación.

Tras el parón para los compromisos de las selecciones, la liga italiana reanudará el pulso a distancia entre el Nápoles, líder con el pleno de puntos (21) y el Juventus, que ocupa la segunda plaza con 19 unidades.

Los turineses abrirán el programa de la jornada el sábado a las 18.00 locales (16.00 GMT) en el Allianz Stadium contra el Lazio, cuarto clasificado, y buscarán prolongar su racha positiva ante ese rival, ya que no pierden en liga contra el conjunto romano desde 2002.

Pese a esa racha negativa, el Lazio logró arrebatarle al Juventus la Supercopa italiana el pasado agosto y las últimas grandes actuaciones del español Luis Alberto subieron su confianza de cara a la posibilidad de alcanzar una plaza en la próxima Liga de Campeones.

Será un choque particular entre dos grandes delanteras: Ciro Immobile y Luis Alberto en el Lazio, que suman 12 goles en este curso, y la pareja de argentinos Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala en el Juventus, que pusieron sus firmas en 13 dianas esta temporada.

La noche del sábado (20.45 locales, 18.45 GMT) verá a Roma y Nápoles medirse en el Estadio Olímpico: el conjunto napolitano llega con 21 puntos en 7 partidos y con la mejor delantera de Italia, al haber realizado ya 25 goles (3.57 por encuentro).

Los españoles Pepe Reina, Raúl Albiol y José Callejón, líderes absolutos del vestuario napolitano, se enfrentarán a un Roma que también llegó al parón de selecciones en gran forma, al acumular cuatro victorias consecutivas.

La gran jornada del fútbol italiano tendrá su cierre el domingo a las 20.45 locales (18.45 GMT) con el derbi entre el Inter, tercer clasificado, y un Milan necesitado, que sufrió dos derrotas consecutivas, ante Sampdoria y Roma.

El choque de San Siro verá a un Inter que, pese a no jugar un fútbol de alto nivel, sumó seis victorias y un empate en siete jornadas y que buscará dar un golpe en la mesa para alimentar su sueño de alcanzar la clasificación a la próxima Liga de Campeones.

Por su parte, el técnico del Milan, Vincenzo Montella, encara el derbi sin margen de error, tras las polémicas generadas por los últimos decepcionantes resultados.

Entre los demás duelos, el Fiorentina del argentino Giovanni Simeone visitará el campo del Udinese de los también argentinos Maxi López y Rodrigo De Paul, mientras que el Sampdoria del uruguayo Gastón Ramírez recibirá al Atalanta.

En la zona baja de la tabla, tres conjuntos buscarán conseguir los primeros puntos de sus respectivas temporadas: el colista Benevento tendrá un choque directo contra el Verona, decimoctavo, y el Génova, penúltimo, se enfrentará al Cagliari.

El programa de la jornada lo completan los choques Sassuolo-Chievo y Crotone-Torino.

.

.- Programa de la jornada:

. Sábado 14 octubre:

18.00 Juventus-Lazio

20.45 Roma-Nápoles

. Domingo 15 octubre:

12.30 Fiorentina-Udinese

15.00 Bolonia-Spal

15.00 Cagliari-Génova

15.00 Crotone-Torino

15.00 Sampdoria-Atalanta

15.00 Sassuolo-Chievo

20.45 Inter-Milan

. Lunes 16 octubre:

20.45 Hellas Verona-Benevento