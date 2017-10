Klopp, sobre el Liverpool-United: "Es uno de los partidos más especiales"

El alemán Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, describió este viernes el partido de la octava jornada de la Premier League entre su equipo y el Manchester United (11:30 GMT, en Anfield) como "uno de los encuentros más especiales del mundo".

Los 'Reds', séptimos en la tabla, reciben el sábado en casa al todopoderoso United de José Mourinho, colíder de la clasificación y con el casillero de derrotas todavía sin estrenar.

"Es uno de los partidos de fútbol más especiales del mundo. Lo sabemos y lo respetamos, y por eso queremos conseguir un buen resultado", dijo Klopp. "Sabemos que el United tiene mucha calidad, pero somos positivos y estamos deseando que llegue la hora del encuentro", añadió.

Todo apunta a que el preparador alemán alineará de inicio a los brasileños Philippe Coutinho y Roberto Firmino, quienes se incorporaron el jueves a los entrenamientos tras el parón de selecciones.

"Phil jugó dos partidos y Roberto cinco minutos. Ambos tuvieron un viaje de regreso muy largo, pero sé que vinieron cómodos. ¡Vi el precio que se pagó por los billetes! Los dos estarán bien para mañana", bromeó Klopp, que, sin embargo, no podrá contar con el lesionado Sadio Mané -fuera las próximas seis semanas-.

"Gracias a Dios podemos jugar al fútbol sin Sadio, aunque nos encantaría tenerlo en la alineación mañana. Así son las cosas. Muchos jugadores sufren lesiones durante el parón de selecciones", explicó.

Preguntado sobre su futuro en Anfield tras los últimos malos resultados, Klopp aseguró que no cree que sea perfecto, pero que "es difícil encontrar una opción mejor" que él para el banquillo.

"Si el 99 por ciento de los aficionados cree que estamos en la dirección correcta, entonces está bien. No creo que yo sea perfecto y veo difícil que haya una opción mejor. Ese fútbol de antes en el que dominábamos durante 20 años no va a volver; ahora toca pelear por cada punto", comentó.

"Debemos mejorar la situación en la que estamos. Si soy sincero, no creo que haya muchos entrenadores que puedan hacer mejor que yo este trabajo", subrayó Klopp.