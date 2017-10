El Santos cede un empate y le pierde el paso al líder Corinthians

Río de Janeiro, 12 oct (EFE).- El Santos tan solo consiguió empatar a un gol en su vista al Ponte Preta este jueves por la fecha 27 del Campeonato Brasileño, suficiente para recuperar el segundo lugar pero no para seguir el paso del líder Corinthians, que aumentó su ventaja en la cima.

El Santos llegó a 48 puntos y dejó al Cruzeiro en el tercer lugar con 47, aunque vio la ventaja que lo separa del líder aumentar desde 7 hasta 9 unidades, con lo que el Corinthians volvió a confirmarse como máximo aspirante al título a falta de 11 jornadas.

Ello debido a que el Santos estaba obligado a vencer en su compromiso de este jueves tras la victoria por 3-1 que el Corinthians logró en casa el miércoles frente al Coritiba.

Pero el equipo comandado por Levir Culpi y que hoy volvió a alinear juntos al delantero Ricardo Oliveira y a los centrocampistas Lucas Lima y el colombiano Jonhatan Copete tuvo dificultades desde el primer minuto en su visita en el estadio Moisés Lucarelli.

El Ponte Preta consiguió abrir el marcador en el minuto 4 del primero tiempo gracias a que Naldo aprovechó un salida equivocada del portero Vanderlei y supo mantener su ventaja parcial casi hasta el final de la primera mitad.

Con el Ponte Preta encerrado en su área y totalmente volcado en la defensa, las jugadas por las laterales del Santos con Copete y Bruno Henrique de nada sirvieron.

El Santos tan sólo consiguió empatar al final del primer tiempo cuando Bruno Henrique finalmente encontró a Ricardo Oliveira solo en el área y le hizo un levantamiento que el goleador tan sólo tuvo que empujar con la cabeza.

El Corinthians, por su parte, cumplió su tarea con la victoria por 3-1 que cosechó el miércoles en casa frente al Coritiba con una actuación decisiva del delantero Clayson, autor de dos de las anotaciones.

Clayson, un reserva de lujo del líder brasileño, ha sido decisivo en los últimos tres partidos del Corinthians, frente al Sao Paulo, el Cruzeiro y el Coritiba, con goles en los últimos minutos.

El delantero viene ganando espacio en el equipo de Sao Paulo y ha ayudado al Corinthians a recuperarse de la crisis que lo llevó, tras permanecer invicto por 19 partidos, a tan solo conseguir dos victorias en los siguientes siete partidos.

El líder abrió el marcador en su estadio, el mundialista Arena del Corinthians, en el minuto 9 del primer tiempo con un tanto de Jo, el goleador del equipo y que volvió a la punta de la tabla de artilleros con 14 anotaciones.

El equipo se confió y permitió el empate del Coritiba por lo que necesitó de la ayuda de Clayson con sus goles en los minutos 33 y 43 del segundo tiempo.

Otro que le perdió el paso al Corinthians fue el Gremio, que cayó desde el tercero hasta el cuarto lugar en la clasificación al sufrir una derrota por 0-1 en casa frente al Cruzeiro.

Con el revés, la distancia que separa al Gremio del Corinthians saltó desde 9 hasta 12 puntos y el equipo quedó amenazado de ser desalojado de los cuatro primeros lugares en la clasificación, que garantizan cupo para la Copa Libertadores el próximo año.

El Cruzeiro, que ya garantizó lugar en la Libertadores como campeón de la Copa do Brasil, se impuso con gol de Rafael Sobis al aprovechar que el Gremio, que reservó a importantes titulares como Luan, Michel y Ramiro, está más preocupado actualmente en prepararse para los partidos con el Barcelona ecuatoriano por semifinales del torneo continental.

El Cruzeiro quedó provisionalmente en el tercer lugar de la clasificación con 47 puntos y a once del Corinthians, pero puede perder esta posición debido a que tiene un partido más.

En el clásico del festivo de este jueves en el Maracaná, el Flamengo del entrenador colombiano Reinaldo Rueda y el Fluminense empataron 1-1 en un partido en que los jugadores, al parecer afectados por las elevadas temperaturas, exageraron en los errores.

El Fluminense abrió el marcador con un gol en puerta propia de Pará y el Flamengo igualó con Réver en una jugada en que los defensas rivales fallaron gravemente.

El resultado deja a los dos equipos en posiciones intermedias de la clasificación, lejos de los amenazados con el descenso pero sin estar próximos de los lugares que dan cupo a la Libertadores.

El tradicional clásico Fla-Flu se repetirá dos veces en las próximas semanas debido a que ambos clubes se medirán en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.