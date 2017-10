Valcke niega haber recibido sobornos del presidente del PSG, Al-Khelaïfi

El exsecretario general de la FIFA Jérôme Valcke negó haber recibido sobornos del presidente del París Saint-Germain y responsable de la televisión Bein Sports, Nasser Al-Khelaïfi, para adquirir los derechos de transmisión de dos Mundiales de fútbol.

"Hay una demanda que me acusa de haberme beneficiado, especialmente de la parte de Al-Khelaïfi, por conceder los derechos de transmisión por debajo del valor del mercado en Oriente Medio. Quiero simplemente decir que no es cierto. Nunca recibí nada en recompensa de otra cosa", se defendió Valcke, en una entrevista publicada hoy en "L'Équipe".

La declaraciones del antiguo directivo francés, suspendido 10 años por su supuesta relación en una trama para la venta de entradas para los Mundiales por encima del precio oficial, suceden un día después de que fuese registrada la sede parisiense de Bein Sports, dirigida por Al-Khelaïfi.

Según el francés Valcke, el caso que se le investiga "no corresponde a la realidad", pues "nunca" intercambió nada con Al-Khelaïfi.

Los registros de la Fiscalía francesa se desarrollaron ayer en coordinación con sus colegas suizos, que comunicaron la apertura de diligencias penales contra el presidente del PSG, contra Valcke y contra una tercera persona.

Al Khelaïfi y Valcke están siendo investigados por corrupción, gestión desleal, fraude y estafa, junto a un "hombre de negocios activo en el área de los derechos deportivos", según la Fiscalía suiza.

En el caso de Valcke, que ya está suspendido por la Comisión de Ética de la FIFA por corrupción, la justicia suiza sospecha que pudo haber recibido sobornos del hombre de negocios no citado para otorgar los derechos televisivos en varios países de los Mundiales de 2018, 2022, 2026 y 2030.

En el caso de Al Khelaïfi, que combina su labor al frente del PSG con la dirección del canal qatarí BEIN MEDIA GROUP LLC, la investigación se centra en la atribución de la retransmisión de los Mundiales de 2026 y 2030.

La prensa francesa ha recordado que Al Khelaïfi, el presidente que fichó al brasileño Neymar a cambio de 222 millones procedente del Barcelona, acumula varios cargos directivos.

Además del más notorio, el PSG, y de Bein Sports, preside la federación de tenis de Qatar, el fondo de inversión dueño del PSG, QSI, ocupa la vicepresidencia de la Federación de tenis asiática y es ministro sin área de responsabilidad específica en el emirato de Qatar.