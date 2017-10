El Barcelona sale vivo del Wanda y Cristiano acerca al Real Madrid

Madrid, 14 oct (EFE).- El Barcelona, con un gol de Luis Suárez en el tramo final, salió vivo, con un empate, del Wanda Metropolitano frente el Atlético Madrid en la novena jornada de LaLiga Santander que alienta al Real Madrid, que reduce en dos puntos su desventaja gracias al reencuentro con el gol de Cristiano Ronaldo.

Atlético Madrid y Barcelona siguen invictos. Junto al Valencia son los únicos equipos que no conocen la derrota en la competición.

La vuelta de la Liga tras el parón por los partidos internacionales animó la pelea. El primer enfrentamiento directo proporcionó la reducción de distancias entre los aspirantes cuando aún no se ha llegado a la decena de fechas jugadas.

El Barcelona se dejó dos puntos por primera vez en la temporada. Llegó al Metropolitano con una hoja de servicios impecable. Todo ganado. En Liga y Liga de Campeones. En Madrid se acabó su racha, ante el Atlético Madrid, que pretende formar parte de la ristra de aspirantes.

Dos estilos opuestos se dieron cita en el flamante recinto rojiblanco. Cada uno con sus armas. Con sus argumentos. Ninguno se fue de vacío. Aunque cualquiera puede pensar que el premio es insuficiente.

Mientras tuvo fuerzas el Atlético Madrid mantuvo el tipo. Incluso fue mejor. Se adelantó a los veinte minutos con el gol de Saúl. El Barcelona reaccionó y cada vez más acorraló a su rival. El empate llegó en el tramo final, cuando el acoso era cada vez mayor. Fue obra de Luis Suárez a nueve minutos del cierre.

El Real Madrid, por su parte, encontró a tiempo a Cristiano Ronaldo para salir del apuro al que se veía sometido en el Coliseum frente al Getafe. A seis minutos del final, el conjunto de Zinedine Zidane estaba contra las cuerdas. Con un raquítico e inservible empate como botín y resignado a asumir una despedida del torneo.

Sin embargo, el reencuentro con el gol del astro portugués no pudo ser más oportuno. Llegó el gol para Ronaldo y la victoria para el Real Madrid, que mejoró gracias a la entrada de Isco para desatascar una situación complicada.

Karim Benzema, de vueltas tras su lesión, ya se había estrenado como goleador en el presente ejercicio al abrir el marcador al borde del descanso. Anotó el francés para poner en ventaja un partido dominado en la primera parte. Pero el Getafe, que apenas había inquietado a su rival se encontró con el empate en la segunda mitad gracias a la puntera de Jorge Molina.

El acierto de Cristiano, que había echado por tierra un gran número de ocasiones antes, alivió al Real Madrid y a sus intenciones clasificatorias.

De la parte alta se deslizó el Sevilla, que encajó en San Mamés su segunda derrota de la temporada. Kepa Arrizabalaga, con decisivas intervenciones, y Mikel Vesga, autor del gol que decantó el partido, lideraron la victoria liguera del conjunto vasco, que estaba puesto en entredicho tras la inestabilidad que le acompañó en las pasadas jornadas.

El Athletic cerró su mala racha. Seis partidos sin ganar del equipo bilbaíno ponían en cuestión la situación del combinado de Jose Ángel Ziganda, que escala hasta el ecuador de la tabla.

El Sevilla, superado semanas atrás por el Atlético Madrid, cae hasta la cuarta plaza tras mostrarse incapaz de encontrar la fórmula de superar a Kepa y ver puerta.

Gozaron de sus ocasiones los de Eduardo 'Toto' Berizzo, pero Kepa estuvo espléndido, y Vesga dio el triunfo a los de José Ángel 'Cuco' Ziganda marcando con un sutil toque por encima de Sergio Rico, con Aritz Aduriz acompañando la entrada del balón entre los tres palos, en una jugada de saque de banda iniciada por Raúl García.

Kepa fue clave en dos jugadas anteriores. Primero, un mano a mano ante Wissam Ben Yedder en el que impuso su intuición y sus reflejos, y, un poco más tarde, sacando en el primer palo un disparo ajustado de Lionel Carole.

Mientras, la Real Sociedad resolvió el derbi vasco ante el Deportivo Alavés con dos goles en cinco minutos, firmados por Mikel Oyarzabal y Aritz Elustondo, en el tramo final del choque, que puso fin a la mala racha visitante.

Los de Eusebio llevaron el peso y la posesión de un choque en el que ambos contendientes tuvieron oportunidades para adelantarse en el marcador, hasta que la escuadra guipuzcoana lo logró en el minuto 76 con una genialidad de Oyarzabal y sentenció en el 80 con un disparo con fortuna de Elustondo.

Con esta victoria los donostiarras recuperan el pulso tras cuatro jornadas consecutivas sin conocer la victoria, mientras que los alaveses frenan su crecimiento tras la victoria ante el Levante la jornada pasada.

La octava sesión arrancó el viernes, con el empate sin goles entre el Espanyol y el Levante, que puntuó después de dos jornadas en blanco.