El City se divierte, el Tottenham sufre para ganar y caen Chelsea y Arsenal

El Manchester City se dio este sábado un homenaje a costa del Stoke y lo goleó por un contundente 7-2, en una octava jornada de la Premier League en la que el Tottenham ganó por la mínima al Bournemouth antes de recibir al Real Madrid en Champions y naufragaron los londinenses Chelsea y Arsenal.

El conjunto de Pep Guardiola suma y sigue, y este sábado se deshizo sin miramientos del flojísimo Stoke gracias a los goles de Gabriel Jesús -dos-, Sterling, David Silva, Fernandinho, Sané y Bernardo Silva, y se colocó líder en solitario de la Premier League.

En apenas 10 minutos, del 17 al 27 de la primera mitad, el conjunto azul de Manchester dejó el duelo prácticamente visto para sentencia, gracias a los goles de Jesús -14 en 21 encuentros con el City-, Sterling y D.Silva.

El segundo tiempo fue un festival y, tras un pequeño susto de los visitantes, que llegaron a ponerse 3-2, los de Guardiola vieron portería en cuatro ocasiones más -Jesús, Fernandinho, Sané y B.Silva- para cerrar una exhibición de fútbol total.

"Siempre podemos hacerlo mejor, pero no puedo negar que éste fue el mejor partido desde que llegué aquí", dijo Guardiola en la rueda de prensa posterior al duelo. "Esta es la forma en la que queremos jugar, y tenemos mucha confianza", agregó.

Si el mes de septiembre fue triunfal para los 'Citizens' -le valió a Pep para ser nombrado mejor entrenador del mes-, octubre parece ir por los mismos derroteros. Este sábado apenas sufrió para deshacerse del Stoke, siempre a remolque y a merced de los de Guardiola.

Con estos siete goles, el City se convirtió en el primer club en anotar 28 tantos o más en las ocho primeras jornadas de la liga inglesa desde el Tottenham Hotspur de la campaña 1963/1964.

El equipo azul de Manchester aprovechó a la perfección el ligero traspiés de sus vecinos del United en Anfield (0-0) y se colocó líder en solitario de la Premier, con dos puntos más que los 'Red Devils'.

El United, precisamente, amparado por un magnífico David De Gea, rescató un valioso punto en Anfield tras empatar con el Liverpool en el encuentro que abrió la jornada sabatina de la liga inglesa.

Dominaron los hombres de Jürgen Klopp durante largas fases del encuentro, pero el poco acierto de cara a gol de los locales y el buen momento de De Gea, autor de una parada digna de portero de balonmano a disparo de Matip a bocajarro en la primera mitad, evitaron la que hubiera sido la primera derrota de la temporada de los 'Diablos Rojos'.

El Tottenham Hotspur aprovechó también el traspiés de los de Mourinho y con su ajustada victoria sobre el modesto Bournemouth (1-0) -la primera en Premier en Wembley- logró reducir a tres puntos su desventaja con el United.

Los pupilos de Mauricio Pochettino, poco acertados de cara a gol y sin el brillo de jornadas pasadas, se impusieron con más aprietos de los esperados a los 'Cherries' gracias a un solitario tanto del danés Christian Eriksen y llegan cargados de moral al duelo de Liga de Campeones del martes contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Pese a tener el partido de Champions League contra el equipo blanco en el horizonte, el técnico argentino no se guardó nada, sabedor de la importancia de ganar en casa, donde este curso en liga todavía no habían sumado de a tres (dos empates y una derrota).

"El equipo jugó bien. Fue difícil encontrar los espacios y, pese a tener el balón, no logramos hacer excesivo daño al rival. En la segunda mitad lo hicimos mejor y movimos el esférico más rápido, fuimos mejores. Si no marcas un segundo gol sufres siempre. Fue un buen partido, no genial, pero suficiente para llevarnos los tres puntos", declaró Pochettino.

"Es un gran desafío para nosotros jugar en Madrid, ya que nos enfrentamos a uno de los mejores equipos que hay en el mundo (Real Madrid). Ahora, sin embargo, tenemos que trabajar duro para ayudar a los jugadores a que se recuperen para el duelo del martes", explicó el argentino tras el triunfo de hoy.

La cruz de la jornada fueron, sin embargo, otros dos equipos de Londres: el Chelsea y el Arsenal, que se inclinaron ante sus vecinos del Crystal Palace (2-1) y Watford (2-1), respectivamente.

El Palace de Roy Hodgson hizo saltar la banca y, contra todo pronóstico, se impuso al vigente campeón de liga y sumó sus primeros puntos en la Premier League 2017/2018.

El conjunto del sur de Londres, que en sus primeros siete partidos de liga no había sumado ningún punto y no había conseguido anotar, vio portería en dos ocasiones -Azpilicueta en propia puerta y Zaha- para hundir a un Chelsea que acusó en exceso las ausencias de Kanté y Morata.

Con esta sorprendente victoria, los del sur de la capital británica se mantienen en el farolillo rojo, aunque con la moral cargada tras sumar sus primeros tres puntos de la campaña y dar la que es, hasta este momento, la mayor sorpresa en lo que llevamos de liga.

Otro de los 'grandes' que cayó este sábado fue el Arsenal, que en el noroeste de Londres se inclinó ante el Watford, que se llevó los tres puntos gracias a un gol de Tom Cleverley en el minuto 93.

Liderados por el capitán, Troy Deeney, quien ingresó en la segunda mitad, el Watford ganó, se aupó hasta la cuarta plaza de la clasificación y festejó su primera victoria en casa sobre los 'Gunners' desde 1987.

Los hombres de Marco Silva volvieron a demostrar así su buen hacer en los instantes finales de los partidos y ya suman tres partidos consecutivos con un gol en el minuto 90 o en adelante.