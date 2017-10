México y Honduras se clasifican sin victorias y Chile dice adiós al Mundial

Nueva Delhi, 14 oct (EFE).- México y Honduras pasaron este sábado sin victorias a la siguiente ronda del Mundial Sub'17 de la India gracias a la repesca, una posibilidad que ya había descartado Chile, que dice adiós al campeonato en una jornada en la que sobresalieron las rotundas goleadas de Inglaterra y Francia, líderes de grupo.

El duelo entre México y Chile finalizó en tablas (0-0), aunque el resultado no reflejó el dominio de los norteamericanos en un encuentro en el que no movieron el marcador a pesar de la posesión del balón (68%) y sus 25 lanzamientos a puerta, frente a 8 de los aztecas.

El portero de la Rojita Borquez, con molestias parte del encuentro, se convirtió en la mayor pesadilla de los mexicanos, que veían cómo muchos de sus lanzamientos entre los palos (8) encontraban la barrera del jugador sudamericano o incluso un desesperante larguero en el último suspiro del partido.

Francia por su parte consiguió la primera plaza del grupo y pasa a dieciseisavos con una cuenta perfecta.

El partido de Francia contra Honduras (5-1) comenzó con un espejismo, un temprano gol en el minuto 10 de los centroamericanos muy bien definido por Mejía, que sorprendía a los dos equipos ante unos galos favoritos que cumplirían luego con el guión.

El gol del empate de Francia llegaría solo cuatro minutos después gracias a una triangulación cerca del área bien resuelta por Isidor ante el portero hondureño.

El segundo de Francia, en el 23, llegó tras un centro desde el lateral derecho que no atrapó el portero y quedó limpio para que Flips rematase en el segundo palo, que marcaría también el tercero en el 64 sin apenas resistencia.

Los otros dos goles, en el 86 y en el 96, llegarían en dos muy buenas ejecuciones de Gouri tras un pase en parábola y de Adli, que marcó en un tiro potente y raso en una falta al borde del área, en el que el balón pasó por debajo de la barrera.

La fortísima Inglaterra, un equipo con individualidades destacadas, como las del jugador del Borussia Dortmund Sancho, el delantero del Manchester United Gomes o el talentoso Foden, del Manchester City, también goleó y terminó líder del grupo.

Los ingleses, que fallaron un penalti, despacharon el partido contra Irak (4-0) con una primera parte en la que cumplió Gomes (11') con un sencillo gol tras una asistencia lateral que cruzó de manera rasa todo el área y lo encontró en el palo opuesto.

En el segundo tiempo se mostró con más claridad la rotundidad de Inglaterra (con un 63% de posesión de balón) frente a una digna Irak, que pasa segunda de grupo, con los goles de Smith Rowe (57') y Loader por partida doble (59', 71').

El enfrentamiento entre Japón y Nueva Caledonia terminó en tablas (1-1), en un duelo en el que el domino de los nipones fue muy superior, con casi un 70% de posesión del balón y dos tiros contra la madera, que se vio correspondido solo con el temprano gol de Nakamura en el minuto 7, que vería cómo lo igualaba Jeno en el 83.

Con estos resultados, los dieciseisavos del Mundial Sub'17 de la India asistirán a los enfrentamientos, entre otros, de Francia contra España, Inglaterra frente a Japón, Irak contra Mali y, gracias a las repescas, México se medirá ante Irán y Honduras a la siempre temida Brasil.

Resultados:

GRUPO E

-------

Francia 5 - Honduras 1

Japón 1 - Nueva Caledonia 1

Grupo F

-------

México 0 - Chile 0

Inglaterra 4 - Irak 0

Clasificaciones:

GRUPO E

-------- PJ PG PE PP GF GC PTS

. ---------------------------

.1. Francia 3 3 0 014 3 9

.3. Japón 3 1 1 1 8 4 4

.2. Honduras 3 1 0 2 7 11 3

.4. Nueva Caledonia 3 0 1 2 2 13 1

GRUPO F

------- PJ PG PE PP GF GC PTS

. ---------------------------

.1. Inglaterra 3 3 0 011 2 9

.2. Irak 3 1 1 1 4 5 4

.3. México 3 0 2 1 3 4 2

.4. Chile 3 0 0 2 0 7 1

- Octavos de final:

. Lunes:

Colombia-Alemania (13.30)

Paraguay-Estados Unidos

. Martes:

Irán-México (13.30)

Francia-España (16.30)

Mali-Irak (16.30)

Inglaterra-Japón (20.00).

. Miércoles:

Ghana-Níger (13.30)

Brasil-Honduras (16.30)