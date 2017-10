El Sao Paulo abre sus puertas para el posible retorno del veterano Kaká

Sao Paulo, 15 oct (EFE).- El presidente del Sao Paulo, Carlos Augusto Barros, dijo que el club está dispuesto a abrir las puertas al veterano Kaká, quien ha anunciado que abandonará el fútbol estadounidense a fin de año para regresar a Brasil.

"No hay nada todavía, pero es posible. Es un jugador que tiene mucho que ver con la historia del Sao Paulo y, si él lo quiere así, haremos todo lo necesario para que se concrete", indicó Barros en declaraciones publicadas hoy por la prensa local.

Barros apuntó que Kaká será "siempre bienvenido" en el Sao Paulo, pero aclaró que una eventual negociación tendría como objetivo que el jugador se incorpore al club para la temporada del año próximo, pues el Campeonato Brasileño ha entrado ya en sus tramos finales.

Ricardo Izecson dos Santos Leite, conocido en el fútbol mundial como Kaká y hoy con 35 años, se formó en las divisiones inferiores del Sao Paulo, con el que debutó como profesional en 2001.

Dos años después fue fichado por el Milán italiano, que cambió en en 2009 por el Real Madrid, en el que jugó hasta 2013. Volvió por una temporada al Milán, regresó luego al Sao Paulo y desde 2015 milita en el fútbol estadounidense, con el Orlando City.

Elegido como el mejor jugador del mundo en 2007, la carrera de Kaká se vio afectada por recurrentes lesiones, que no han impedido que continúe activo a sus 35 años.

Esta semana, el jugador anunció su intención de abandonar la liga estadounidense y regresar a Brasil, así como manifestó su deseo de fichar nuevamente por el club en el que dio sus primeros pasos como futbolista.

"Es muy difícil hablar sobre esto", pero "la gran posibilidad, por la historia que tengo con el club, es regresar al Sao Paulo. El vínculo que tengo con Sao Paulo es muy fuerte", afirmó el exjugador de la selección brasileña en una entrevista a la radio Brasil.

El equipo paulista, uno de los más tradicionales del país, se encuentra en medio de una pésima fase que lo tiene al borde del descenso.

Kaká hizo alusión a esa situación, que consideró "complicada", y dijo que preferiría no hablar más de su posible fichaje hasta que el club tenga la calma necesaria.

"No quiero que mi nombre surja ahora, en un momento en que el Sao Paulo necesita pensar en sí mismo. Hasta el próximo año mucho puede ocurrir y sigo haciendo fuerza por el Sao Paulo", afirmó.