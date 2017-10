El Bolívar, del español San José, vence a domicilio y lidera la liga boliviana

La Paz, 15 oct (EFE).- El Bolívar, dirigido por el entrenador español Beñat San José, venció hoy a domicilio por 1-2 al Universitario de Sucre y asumió como líder del torneo Clausura de Bolivia con 23 puntos, en la undécima jornada del certamen.

El argentino Marcos Riquelme y el boliviano Juan Carlos Arce marcaron los goles de la Academia, mientras que el único tanto del equipo del entrenador argentino Edgardo Malvestiti fue obra del brasileño Dionatan "Tinga" Machado.

El Wilstermann, dirigido por el peruano Roberto Mosquera, dejó de ser puntero al perder 1-2 ante The Strongest, del venezolano Daniel Farías, en un partido accidentado ya que aficionados lanzaron gases lacrimógenos y petardos a la cancha del estadio Municipal de Sacaba.

El boliviano Rudy Cardozo logró el único gol de penalti en favor de Wilstermann y paraguayo-boliviano Pablo Escobar y del brasileño Luis Martelli anotaron para el The Strongest en el duelo que tuvo que alargarse unos doce minutos más debido a los incidentes.

El resultado deja a Wilstermann como segundo con 20 unidades y al The Strongest de tercero, con dos puntos menos.

Sport Boys empató 1-1 ante Oriente Petrolero.

El tanto del conjunto de Sport Boys lo marcó el paraguayo Óscar Velásquez, mientras que el empate lo hizo venezolano José Alí Meza.

El Real Potosí, al mando del argentino Julio Zamora, ganó en casa por 2-0 a Guabirá con un doblete de Vladimir Castellón.

San José, a cargo del también argentino Néstor Claussen, ganó 1-0 a Nacional Potosí, dirigido por el español Ángel Pérez, con un gol del boliviano Miguel Suárez.

El Blooming, del costarricense Jeaustin Campos, se impuso 1-0 al Petrolero con un gol del argentino César Pereyra.