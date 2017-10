Davinson Sánchez: "El Tottenham puede ganar en el Santiago Bernabéu"

Londres, 16 oct (EFE).- En poco más de un año, la vida de Davinson Sánchez (Caloto, Colombia, 1996) ha dado un giro de 180 grados. Cambió Medellín por Londres, previo paso por Amsterdam, se consolidó en la titular de la selección Colombia y se convirtió en el jugador más caro en la historia de un equipo histórico como es el Tottenham Hotspur, rival mañana del Real Madrid en la Liga de Campeones.

Los 42 millones de libras (46 millones de euros/54 de dólares) que pagó el conjunto del norte de la capital británica al Ajax por él no le suponen un peso extra, sino todo lo contrario, una motivación añadida. Motivación para hacerlo bien y devolver la confianza depositada.

Ahora, casi un año y medio después de su arribo a Europa -sin hacer mucho ruido; el equipo de Amsterdam pagó 5 millones de euros (5,9 de dólares) a Atlético Nacional-, el internacional colombiano se presenta ante una de sus pruebas de fuego: el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Davinson, no obstante, cree que el Tottenham "puede ganar en Madrid", en la casa del vigente campeón. De ello habla en una charla con EFE en Londres.

P. Cuando debutó en Nacional, allá por el año 2013, ¿se veía jugando cuatro años después en uno de los templos del fútbol como es el Santiago Bernabéu?

R. Todo en la vida es oportunidad. Cada vez que pasan cosas uno puede dejar pasar las oportunidades. Eso sí, no solo es tenerlas, sino agarrarlas y aprovecharlas.

P. ¿Cómo se prepara Davinson Sánchez para un partido de tal calibre, ante los Cristiano Ronaldo, Benzema, Isco, Asensio...?

R. Nos centramos y enfocamos primero en nosotros mismos. Todos los jugadores de este equipo tenemos la capacidad de ganar a cualquier club. Lo primero somos nosotros. Pero no hay que olvidar que tenemos un gran equipo delante, un equipo que siempre ha mostrado su categoría, y más en su casa.

La idea es ir a Madrid y hacer nuestro juego. Si hacemos nuestro juego tenemos la capacidad de sumar puntos o ganar en cualquier sitio.

P. Llegan en su mejor momento de la temporada y tras sumar dos victorias en Champions League -sobre Borussia Dortmund y APOEL Nicosia-, igualado a puntos (6), goles a favor (6) y goles en contra (1) con el Real Madrid.

R. Es un partido lindo y muy importante para nosotros. Queremos seguir sumando y seguir en competencia. Y creo que tenemos la capacidad para hacerlo.

P. Juegan en la casa del vigente campeón. ¿Puede el Tottenham ganar en Madrid?

R. Si jugamos como sabemos e implantamos nuestro estilo característico, estaremos cerca de hacerlo. Creo firmemente que tenemos la capacidad de hacerlo.

P. Llegan sin Dele Alli -sancionado- pero con un Harry Kane pletórico: 15 goles y 2 asistencias en sus últimos 11 partidos en todas las competiciones.

R. No podemos pensar solo en Harry, ya que tenemos muchos jugadores de calidad, jugadores que pueden marcar la diferencia. Él es un complemento y el Tottenham es un equipo. Harry es un reflejo de lo bien que nos complementamos los unos a los otros.

P. Se plantan en el Bernabéu en su mejor momento de la campaña, tras encadenar cinco victorias consecutivas y nueve partidos sin perder. El último, sin embargo, costó más de lo esperado: contra el Bournemouth en Wembley (1-0).

R. Fue un encuentro en el que ellos cerraron muy bien los espacios, algo que se veía venir. Nos costó un poco más porque al principio intentamos leer el juego y ver a qué jugaban ellos.

Sin embargo, sumamos los tres puntos en casa, que son muy importantes; y más en una fecha difícil en la que volvimos de los partidos de selecciones, y no todos jugamos en Europa. Al final todos los puntos suman.

P. Lograron su primera victoria en Premier League en Wembley y se quitaron un peso de encima. ¿Puede ser éste el punto de inflexión de la campaña?

R. La idea era dejar eso atrás y poder seguir sumando. Como dije, la fecha era difícil porque algunos veníamos de Sudamérica, con la complejidad añadida de los vuelos. Lo importante era dejar eso atrás y ganar, como se hizo el sábado.