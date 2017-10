España y Francia reeditan en octavos los cuartos de final del Europeo

Madrid, 16 oct (EFE).- España y Francia reeditarán este martes en Guwahati, en los octavos de final del Mundial sub-17 de la India, los cuartos del Europeo que se disputó en mayo en Croacia con triunfo para la Roja.

El conjunto de Santi Denia, que a la postre se proclamó campeón continental, venció el 12 de mayo, en el estadio Andelko Herjavec de Varazdin, por 3-1, tras remontar el tanto inicial de Amine Gouiri, artillero del torneo europeo y que lidera también la tabla de goleadores en el Mundial con cinco dianas.

Los goles de los barcelonistas Mateu Morey (m.17), Abel Ruiz, de penalti (m.35) y Sergio Gómez (m.56), rubricaron el carácter y el mejor juego del conjunto español, que aquel día selló el pase a las semifinales y al Mundial.

La selección francesa encara este encuentro pletórica. Dispuesta a tomarse la revancha. Ha ganado sus tres partidos de la fase de grupos (7-1 a Nueva Caledonia, 2-1 a Japón y 5-1 a Honduras) y es el equipo más goleador del Mundial con 14 tantos.

España se ha clasificado también con cierta solvencia. Tan solo la última media hora del primer tiempo en la que quedó a merced de Brasil, que aprovechó para vencer por 2-1, empañan su actuación. Después ante Níger (4-0) y Corea del Norte (2-0) confirmó los pronósticos y se hizo con el segundo puesto del grupo D.

A los pupilos de Santi Denia les ha faltado, no obstante, algo más de continuidad en su juego y más acierto en el remate, sobre todo a su gran figura y capitán, Abel Ruiz, cuyos dos tantos los logró frente al equipo nigeriano y contra el norcoreano falló numerosas oportunidades.

La selección española llegó de forma parecida a los cuartos del Europeo y en dicha ronda jugó quizá su mejor encuentro. Luego, para coronarse campeona, necesitó los penaltis ante Alemania e Inglaterra.

Lionel Rouxel, técnico francés, ha podido rotar más a sus jugadores, sobre todo en el último encuentro, mientras que la acumulación de minutos en el once base de España es superior.

Los galos tienen además la ventaja añadida de no haber tenido que trasladarse para este partido, por cuanto han jugado la primera fase en Guwahati, mientras que la Roja ha tenido que hacer un largo traslado de más de 3.000 kilómetros desde Cochín.