Expertos en fiscalidad del fútbol piden cambios que den seguridad jurídica

Madrid, 16 oct (EFE).- Expertos en fiscalidad en el fútbol como el director de la firma Senn Ferrero, Julio Senn, y el socio del despacho de abogados Baker & McKenzie, Luis Briones, han reclamado que se produzcan cambios en la regulación española que den lugar a "certeza" y "seguridad jurídica" para los jugadores y los clubes.

"Tenemos necesidad de seguridad jurídica, y mientras no la tengamos será un problema no solo económico, sino que la situación será difícil de mantener respecto al resto de países", ha advertido Briones, socio del despacho que ha llevado la defensa del futbolista portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo por supuesto fraude fiscal de 14,7 millones de euros, en el foro 'World Football Summit', que tiene lugar hoy y mañana en Madrid.

En una ponencia sobre las diferencias entre la fiscalidad aplicada al fútbol en el Reino Unido y España, Briones ha asegurado que en los últimos diez años se ha producido "una escalada de litigiosidad" en España a nivel administrativo y penal entre la Agencia Tributaria española y los jugadores y clubes.

"Tenemos problemas de seguridad jurídica porque la normativa es defectuosa, no existe desarrollo reglamentario, no llegamos a acuerdos como ocurre en Inglaterra entre las autoridades y los jugadores del sector. Y la administración está haciendo una interpretación muy agresiva, muy recaudadora y desgraciadamente retroactiva. Son normas reinterpretadas con una interpretación distinta a lo anterior", ha asegurado el socio de Baker & McKenzie.

Entre los asuntos que ha explicado el especialista están los problemas sobre la residencia fiscal de los jugadores, que cambian de forma habitual de equipo y de país, lo que provoca problemas de doble imposición y que lleguen casos a la vía penal, según los expertos.

En el caso de los jugadores que juegan en España pero no son residentes en el país, Briones ha recordado que existe el régimen de impatriados, pero que éste no puede aplicarse a los futbolistas.

Otro de los puntos clave son los gastos de los jugadores en servicios de intermediarios, como los agentes, que según el especialista no están siendo entendidos como deducibles por la Hacienda española.

"Eso implica que el club tenga que pagar el doble, es una situación en la que el coste fiscal encarece a más del doble el coste específico del pago a intermediarios", ha asegurado Briones.

El experto del despacho Baker & McKenzie ha reclamado que se graven correctamente los derechos de traspaso y que se aclare cómo se tributan los derechos de imagen, que se han tributado tanto como rendimientos de la actividad económica como rendimientos del capital mobiliario en diferentes casos.

"Lo que debería hacerse es seguirse la línea inglesa, sentarse con la administración y hacer una regulación adecuada a la naturaleza económica de lo que estamos hablando. Ya sea vía modificación normativa o reglamentaria. lo que necesitamos es certeza", ha finalizado.

Julio Senn, director de la firma Senn Ferrero y Asociados, que asesoró a Cristiano Ronaldo en la inspección fiscal previa a la acusación del Juzgado número 1 de Instrucción de Pozuelo de Alarcón (Madrid) de fraude fiscal, ha alertado de que estos problemas pueden provocar que España deje de ser un país atractivo para los jugadores de alto nivel

"La liga inglesa compra talento al fútbol español y su seguridad jurídica va a ayudar a que sea una liga que atraiga más a los futbolistas. Hay más seguridad jurídica, más transparencia y menos obcecación de llevar temas por delito fiscal que no lo son en otros estados", ha manifestado.

Por su parte, el representante del despacho inglés Saffery Champness, Robert Meredith, ha explicado que en el Reino Unido los clubes representados por la Premier League y la Hacienda inglesa alcanzaron un acuerdo para la tributación de derechos de imagen y los pagos a agentes entre 2014 y 2017.

En este acuerdo, que está en proceso de una nueva negociación, se especificaba cuánto era el máximo que podían pagar los clubes a los jugadores en concepto de derechos de imagen y que los gastos en los intermediarios se pagan entre el club y el jugador.

El congreso 'World Football Summit' acoge en Madrid hoy y mañana a representantes de clubes, empresas y distintos estamentos del fútbol para tratar las claves de la industria asociada a este deporte.