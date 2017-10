El juez del ´caso Jimmy´ cita al testigo protegido el 26 de octubre

Madrid, 16 oct (EFE).- El juez que investiga la muerte del hincha del Deportivo de La Coruña Francisco Javier Romero 'Jimmy' ha citado a declarar el próximo 26 de octubre a las 11.00 horas al testigo protegido G303, que identificó a cuatro ultras como los autores materiales de la muerte del miembro de Riazor Blues.

En una providencia, fechada el pasado 10 de octubre y a la que ha tenido acceso Efe, el titular del Juzgado de Instrucción 20 de Madrid, Pedro Merchante Somalo, cita al testigo protegido en calidad de investigado dentro de la pieza separada denominada "homicidio y lesiones" para la investigación de la muerte de Jimmy y de las lesiones sufridas por otro hincha, Santiago A.

Una hora antes, a las 10.00, comparecerán como testigos tres policías nacionales para que expliquen los dos últimos atestados policiales, "en relación con la identificación de los autores de la agresión y muerte de Jimmy", y un segundo sobre "las circunstancias en que se produjo la declaración del testigo protegido".

Estas citaciones se producen después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara el pasado julio al juez instructor que agotara el procedimiento judicial y practicara todas las pruebas solicitadas por la Fiscalía y la Liga, entre ellas, la declaración del testigo protegido.

Eso sí, esta persona deberá comparecer como investigado, pues así figura en este procedimiento, donde está imputado por riña tumultuaria, más aun cuando ya no ostenta la condición de testigo protegido ni la protección que ello conlleva, que le levantó el Juzgado de Menores hace ya meses, por lo que su identidad será revelada.

Se da la circunstancia de que la Audiencia de Madrid desechó el testimonio del testigo protegido cuando declaró en el juicio que se siguió en Menores argumentando que carecía de credibilidad y que "no constituye prueba alguna que permita la identificación de los autores" de la muerte de Jimmy.

No obstante, el criterio seguido entonces por la Sección Cuarta no lo comparten los magistrados de la Sección Sexta que prefieren escuchar al testigo antes de pronunciarse sobre el fondo del asunto.

Las actuaciones en la pieza separada de "homicidio y lesiones" no afectan a la causa principal, en la que el juez procesó a 104 personas por un delito de riña tumultuaria como consecuencia de su presunta participación en la multitudinaria pelea del 30 de noviembre de 2014 en las inmediaciones del estadio Vicente Calderón.