Sportivo Luqueño revalida su liderazgo en la decimotercera jornada del Clausura

Asunción, 15 oct (EFE).- La decimotercera fecha del Torneo Clausura paraguayo terminó con el Sportivo Luqueño como líder una semana más, con 24 puntos en la tabla general, y adelanta así a Olimpia y Guaraní, empatados a 22 puntos en el segundo puesto.

Libertad y Sportivo Luqueño fueron los primeros equipos en enfrentarse en esta decimotercera jornada del Clausura paraguayo en la que los de Luque afianzaron su liderazgo.

Los dos goles que marcaron Julio dos Santos y Gerardo Arévalos hicieron que el Sportivo Luqueño sumara enteros y se mantuviera en la cabeza de la tabla de clasificación con 24 puntos.

Por su parte, el Gumarelo solo pudo defenderse con un gol de cabeza de Santiago Salcedo al final del primer tiempo.

Además, terminó el encuentro con una tarjeta roja por doble amarilla para Derlis Orué.

Durante la tarde del viernes también salieron al campo Sportivo Trinidense y Cerro Porteño, en un encuentro que concluyó con el marcador a favor de los azulgranas.

El delantero Diego Churín metió el balón de cabeza en la portería contraria en el minuto 40 y dio a Cerro Porteño el único gol del partido, a pesar de los otros cuatro intentos que se le presentaron al club.

Peor suerte tuvieron sus contrincantes, ya que Sportivo Trinidense lanzó el balón a meta hasta siete veces pero en ninguna de ellas logró poner el marcador a su favor.

Ese resultado 0-1 se repitió la tarde del sábado en el partido en el que se vieron las caras Independiente de Campo Grande y Guaraní.

'El Aborigen' salió al campo con ganas de recuperar el ánimo, después de perder los tres últimos encuentros, aunque no le resultó fácil.

Independiente de Campo Grande se impuso en el juego, pero fue incapaz de convertir en gol los cinco disparos con los que trató de inclinar el marcador a su favor.

Guaraní, por su parte, marcó al final del primer tiempo el gol que le permitió cambiar la racha de los últimos partidos.

El disparo de Rodrigo Bogarín le dio a Guaraní los tres puntos que le permitieron volver a acercarse a las primeras posiciones de la tabla.

La jornada del sábado concluyó con el partido entre Nacional y Olimpia, aunque hasta el segundo tiempo no comenzaron los goles.

'El Decano' se impuso a Nacional con dos goles, uno de Carlos Rolón y otro de Carlos Camacho, pero el resultado no fue suficiente para recuperar el liderazgo del partido y se mantiene en segundo lugar con 22 puntos.

Esta decimotercera jornada llegó a su fin este domingo con dos nuevos encuentros.

El primero fue el de Sol de América y General Díaz, que terminaron empatados con un gol cada uno en el segundo tiempo.

Tomás Rojas devolvió la ilusión a su equipo con un gol poco después de comenzar la segunda parte, pero le duró poco ya que unos minutos después Blas Díaz dejaba el marcador en tablas.

Por último, Rubio Ñu se anotó tres puntos en el último partido de esta decimotercera jornada en el que se impuso por dos goles a uno ante Deportivo de Capiatá.

Junior Marabel marcó el primer gol del encuentro en el primer tiempo e inclinó el marcador a favor de los de Capiatá.

Sin embargo, los albiverdes remontaron en el segundo tiempo con dos goles de Luis Cáceres y Pedro Benítez.