1-1. El Dortmund se complica en Nicosia

Redacción deportes, 17 oct (EFE).- El Borussia Dortmund se dejó gran parte de sus opciones de clasificación en Nicosia (1-1) incapaz de salir con los tres puntos frente el APOEL, un rival aparentemente menor, resignado a la condición de comparsa, que pretende disfrutar de cada momento de la competición.

Es el representante chipriota un equipo del que se sabe que va a estar al margen de los puestos de clasificación. Pero también que es de los que no va a regalar nada y que puede afear las cuentas matemáticas de alguno. Es el caso del Borussia, que salió de Nicosia sin dos puntos esperados.

El tiempo corre en contra del conjunto alemán, que visitó Chipre sin margen de error. Urgido por la necesidad de culminar el envite contra el APOEL con seis puntos en el bolsillo para recuperar las expectativas que le arrebataron el Tottenham y el Real Madrid en las dos primeras jornadas del torneo.

Fue la primera mitad un monólogo alemán ante un adversario sostenido por el entusiasmo que proporciona a sus futbolistas esta competición. Es una oportunidad única para sus jugadores. La forma de asomarse a un escaparate de esta magnitud.

El Borussia Dortmund tuvo el balón y metió a su rival en su campo. Sin embargo, el conjunto germano careció de profundidad. Solo contó con el talento de Andrei Yarmolenko mientras el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang no terminaba de recibir el balón en buenas condiciones.

En el tramo final de la primera parte el asunto pintó peor para el cuadro local. El técnico Giorgos Donis tuvo que retirar a su principal argumento ofensivo, el brasileño nacionalizado belga Igor de Camargo. Poco antes del intermedio también tuvo que sustituir, dolido, al portero. Boy Waterman dejó su sitio a Raúl Gudiño.

El choque se agitó después. Tras el intermedio. El Dortmund ya había perdido el control del partido condicionado por la necesidad de marcar. Perdió el orden y se encontró con el marcador en contra.

Pasada la hora de juego, un centro de Lorenzo Ebecilio fue aprovechado por Mickael Poté, que batió a Roman Buerki.

La ansiedad acució al equipo de Peter Bosz. Pero el APOEL no tuvo demasiado tiempo para saborear su ventaja y manejarla a su antojo. Cinco minutos duró la felicidad al APOEL.

se metió otra vez en el partido el representante alemán en una acción de talento de Mario Goetze, que encontró la cabeza del griego Sokratis Papastatho, que llevó la pelota a la red.

Acentuó su acoso el Borussia después. Encerró al APOEL. El preparador visitante recurrió a Alexander Isak por Yarmolenko, que bajó su rendimiento en el último tramo. Antes dio entrada a Maximilan Philipp que saltó al campo en lugar de un defensa, Marcel Schmelzer.

Tuvo una ocasión el cuadro de Nicosia en un remate fallado por Efstathios Aloneftis a pase de Mickaël Poté. Y también otra clara el Borussia, a cinco del final, con un tiro que de Christian Pulisic que salió rozando el palo.

-- Ficha técnica:

1 - APOEL Nicosia: Boy Waterman (Raúl Gudiño, m.44), Praxitelis Vouros, Giorgos Merkis, Jesus Rueda, Roberto Lago, Ghayas Zahid, Vinicius, Nuno Morais, Efstathios Aloneftis, Lorenzo Ebecilio (Roland Sallai, m.72) y Igor de Camargo (Mickaël Poté, m.29).

1 - Borussia Dortmund: Roman Buerki, Marcel Schmelzer (Maximilian Philipp, m.73), Sokratis Papastatho, Omer Toprak (Jeremy Toljan, m.59) , Marc Bartra, Julian Weigl, Shinji Kagawa, Mario Goetze, Christian Pulisic, Andrei Yarmolenko (Alexander Isak, m.82) y Pierre-Emerick Aubameyang.

Goles: 1-0, m.62: Mickael Pote; 1-1, m.68: Sokratis Papastatho.

Árbitro: Aleksei Kulbakov (BLR). Mostró tarjeta amarilla a Lorenzo Ebecilio y Roland Sallai, del APEOL y a Jeremy Toljan, Sokratis y Julian Weigl, del Borussia.

Incidencias: encuentro correspondiente a la tercera jornada del Grupo H de la Liga de Campeones disputado en el estadio GSP de Nicosia.