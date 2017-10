El Atlético, sin margen de error en Baku

El Atlético de Madrid, empatado en la primera jornada en Roma y doblegado en la segunda por el Chelsea, retoma este miércoles la Liga de Campeones sin margen de error, limitado al mínimo en su visita al Qarabag en Baku, donde el triunfo es indispensable para depender de sí mismo para el acceso a octavos.

Con sólo un punto en dos jornadas, a cinco del Chelsea, ganador de sus dos choques, y a tres del Roma, vencedor la anterior cita en Azerbaiyán, todo lo que no sea un triunfo supondrá un paso atrás, nunca definitivo, pero sí más que inquietante para el conjunto rojiblanco, el subcampeón en dos de las últimas cuatro ediciones.

Tres partidos consecutivos sin ganar (1-2 con el Chelsea, 0-0 en Leganés y 1-1 con el Barcelona, el pasado sábado, por ese orden), sólo cuatro triunfos en sus últimos diez partidos de la Liga de Campeones y la superioridad del Chelsea en su anterior duelo en el máximo torneo europeo también presionan con dudas al Atlético, necesitado de una reafirmación en una competición que ansía siempre.

El Olímpico de Baku, el estadio que optó y perdió con el Wanda Metropolitano como sede de la final de la Liga de Campeones de 2019, examina de nuevo en ese sentido al Atlético, que sólo ha perdido en uno de sus últimos 23 encuentros como visitante, pero que, a la vez, ha concedido doce igualadas en esa serie de duelos a domicilio.

Y el empate no es válido este miércoles en Baku, donde el equipo rojiblanco adelantó su viaje al lunes, por la distancia, y donde el argentino Diego Simeone, sin bajas por lesión ni sanción, ha desplazado a 20 jugadores, con los descartes por decisión técnica de Juanfran Torres y Luciano Vietto. Aún tendrá que hacer dos más allí. Uno es seguro: uno de los porteros, probablemente Axel Werner.

En principio, habrá algunas variaciones en el once, como por ejemplo en el lateral derecho, con el croata Sime Vrsaljko como pieza más probable para el flanco diestro de la línea defensiva, en la que seguirá Filipe Luis y en la que José María Giménez o Lucas Hernández entrarán por Stefan Savic para acompañar a Diego Godín.

También en el centro del campo se prevé la vuelta de Thomas Partey, bien por Gabi Fernández o bien por Yannick Carrasco, con Saúl Ñíguez y Koke Resurrección, salvo rotación inesperada, como dos hombres indiscutibles en la alineación del Atlético en Azerbaiyán, al igual que el portero Jan Oblak y el delantero Antoine Griezmamn.

La incógnita, de nuevo, es el compañero del internacional francés en el ataque del Atlético. Con Vietto descartado y con Correa titular el pasado sábado, podría ser el momento de Kevin Gameiro o Fernando Torres, los dos sin continuidad en el once este curso. El primero aún no ha sido titular; el segundo sólo en el primer duelo.

Enfrente, el Qarabag, el primer equipo azerbaiyano que llega en la fase de grupos de la Liga de Campeones, buscará ante el Atlético de Madrid la hazaña de puntuar, tras las derrotas sufridas ante el Chelsea (6-0) y la Roma (1-2) en sus dos primeros encuentros.

Para el conjunto que dirige Gurbán Gurbánov, con nada más dos derrotas en casa en sus diez choques europeos como local, solo el conseguir el pase a la fase el grupos de la máxima competición europea de clubes fue un logro mayúsculo, que fue celebrado por todo lo alto por la afición azerbaiyana.

Ganador de la liga nacional en las últimas cuatro temporadas, el Qarabag mantiene, tras siete fechas, su condición de invicto en el campeonato con seis victorias y un empate.

Aunque los aficionados locales son conscientes de que el Qarabag está a años luz de los rivales con los que quedó encuadrado en el grupo C de la Champions, están convencidos de que sus jugadores saltará al campo a presentar batalla a los hombres de Diego Simeone.

En todo caso, el Qarabag, con la duda por unas molestias de su delantero Dino Ndlovu, ya conoce lo que es marcar un gol a uno de los 32 mejores clubes del continente: el histórico tanto lo anotó el medio brasileño Pedro Henrique a la Roma hace tres semanas en el Estadio Olímpico de Baku.

- Alineaciones probables:

Qarabag: Sehic; Medvedev, Hüseynov, Sadygov, Rzezniczak; Garayev, Míchel, Agolli, Henrique; Almeida y Ndlovu.

Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Giménez, Godín, Filipe; Carrasco o Gabi, Thomas, Koke, Saúl; Griezmann y Torres o Gameiro.

Árbitro: Ruddy Buquet (Francia).

Estadio: Olímpico de Baku.

Hora: 18.00.

-----------------------------------------------------------------

Puestos: Qarabag (4º, 0 puntos); Atlético (3º, 1 punto).

La clave: El talento del Atlético, superior a su adversario.

El dato: El Atlético ha ganado cuatro de sus últimos diez partidos de la Liga de Campeones.

La frase: "La clave va a ser los pequeños detalles, tenemos que escuchar al entrenador, salir fuerte y presionar arriba como hacemos siempre, y sacar más oportunidades de gol", declaró Thomas Partey, centrocampista del Atlético de Madrid y que apunta al once inicial.

El entorno: El Olímpico de Baku, el escenario del partido, fue el estadio que perdió el pulso por la final de la Liga de Campeones de 2019 con el Wanda Metropolitano.

----------------------------------------------------------------- EFE