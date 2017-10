Joel Campbell: "Jugar un segundo mundial es un sueño"

Sevilla (España), 17 oct (EFE).- Joel Campbell, delantero del Real Betis español, asegura que trabajará al máximo para hacerse un sitio en la selección costarricense que acudirá a Rusia 2018, porque disputar un segundo Mundial, para él, sería un sueño.

Campbell jugó el pasado domingo, ante el Valencia, sus primeros minutos en su segunda etapa en el Betis, al que volvió cinco años después cedido desde los 'gunners' y en el que dijo, en declaraciones a la televisión del club andaluz, que no descarta seguir pese a que "el fútbol cambia todos los días".

El extremo tico revolucionó un partido que su equipo perdía por 0-4 y que, en cinco minutos, llegó a ponerse 3-4, aunque finalmente encajaría otros dos goles, cuando trataba de buscar el empate.

Consideró que es "una bendición poder jugar un partido de fútbol y más en un estadio tan bonito" como el Villamarín y, pese a la derrota ante el Valencia (3-6), recordó su destacada actuación en los poco más de quince minutos de los que disfrutó, en los que anotó un gol y participó en los otros dos del Betis.

En este sentido, comentó que los minutos que le dio el entrenador, Quique Setién, eran "valiosos" y trató de aprovecharlos "de la mejor manera", ya que se encontraba "bien y con confianza" y, tras marcar en la primera pelota que tuvo, pudo soltarse y desplegar el fútbol que atesora en su botas.

Campbell agradeció la confianza que el club bético ha depositado en él al reclamarlo desde el Arsenal inglés cuando estaba lesionado e ilustró este estado de ánimo al afirmar que ello "es oro" para él y que es algo que no olvidará "nunca".

El delantero señaló que su contrato dice que estará en el Betis durante una temporada, aunque "para nadie es un secreto" que ama a la ciudad y a un club que le ha demostrado "muchísimo" y al que quiere responder "en la cancha con sacrificio, disciplina y buenas actuaciones".

"Trataré de dar lo mejor esta temporada. Si al final, el club queda contento con lo que hago y quieren apostar por mí. Todo el mundo sabe que, desde el día que me fui, siempre pensé en regresar", confesó el extremo costarricense, quien se refirió a su regreso a los terrenos de juego tras su lesión de rodilla.

Sobre su posición en el campo, indicó que en la selección de Costa Rica normalmente juega de delantero y que, desde que llegó a Europa, lo hace por ambas bandas, aunque se ofreció a jugar donde el entrenador lo necesite y que tratará "de dar lo mejor".

Respecto a sus aspiraciones para estar en Rusia 2018, afirmó que "un Mundial es un Mundial" y, para él, "poder jugar el segundo es un sueño", para lo que garantizó que trabajará " fuerte para hacer las cosas bien en el Betis y tratar de estar en la selección".