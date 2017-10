Jugadores uruguayos suspenden el fútbol hasta que el gremio no convoque una asamblea

Montevideo, 16 oct (EFE).- Los jugadores del ámbito local de Uruguay resolvieron hoy suspender la actividad futbolística hasta que su sindicato, la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (Mufp), convoque a una nueva asamblea de socios.

Los futbolistas, unidos bajo el colectivo Más Unidos que Nunca, realizaron este lunes una reunión en Montevideo en la que participaron dos delegados de cada uno de los equipos uruguayos.

Allí se votó paralizar el Torneo Clausura de forma indeterminada, por lo que el próximo fin de semana no habrá fútbol, según detalló El País de Uruguay.

El principal motivo del conflicto radica en que los jugadores llevan cerca de un año reclamando a la Mutual que convoque a una asamblea de socios para tratar distintos temas, entre ellos la destitución del cuerpo gerencial del gremio.

Las autoridades de la Mutual "no representan al futbolista, al asociado", declaró este lunes a Efe el integrante del colectivo Más Unidos que Nunca, Michael Etulain.

En consecuencia, el objetivo de los futbolistas es lograr la salida de los principales dirigentes de la Mutual entre los que se encuentra su presidente, Enrique Saravia.

"No nos representan porque hacen todo de forma unilateral y no tenemos ninguna información de lo que sucede y no tenemos ninguna decisión en nuestro gremio", explicó este lunes Etulain, previo a la reunión de jugadores.